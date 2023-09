Así es el restaurante 3D en el que un chef virtual salta a tu plato y te prepara la receta

Este restaurante 3D, disponible en España, llama la atención de los comensales y triunfa en redes sociales. No, no hablamos de comida impresa, sino de una auténtica experiencia inmersiva en la que un chef en miniatura salta a nuestra mesa y va preparando el plato —ingrediente por ingrediente— hasta que nos ponen en plato real y podemos disfrutar de él. Es la forma en la que el restaurante Petit Chef une gastronomía y tecnología, haciéndonos la espera mucho más divertida.

Comida y realidad aumentada en el restaurante Le Petit Chef

Llegamos a la mesa y comenzamos a hablar con los presentes, mientras hacemos tiempo hasta la llegada del suculento menú. De repente, alguien nos habla, miramos, y ahí está, en nuestro plato saludándonos: el diminuto cocinero de Le Petit Chef. Al entrar para ver el menú en la web, no podemos evitar fijarnos en su eslogan The smallest chef in the World! (el chef más pequeño del mundo). Y así es, este chef en miniatura quiere llamar nuestra atención para mostrarnos, de la forma más divertida, el proceso de preparación de nuestro plato, hasta que llegue el camarero con el resultado final.

¿Cuánto cuesta el menú del restaurante Le Petit Chef?

Esta cadena tiene restaurantes repartidos por todo el mundo, también en España, ubicado en el Hard Rock Hotel Tenerife, y su menú, además de ingenioso, es adaptable, por lo que los creadores nos invitan a contactar con ellos, antes de la experiencia, para poder adecuar la selección ante cualquier intolerancia o incompatibilidad. El precio del menú asciende a los 95 euros por comensal y, aunque no es la opción más económica, sí es la más divertida e ingeniosa. Por eso, recomiendan reservar con tiempo y así asegurarnos un hueco para poder vivir la experiencia.

Desde el perfil de Instagram del restaurante Le Petit Chef, nos muestran cómo el plato se convierte en una parrilla y, de la forma más inesperada —mediante realidad aumentada—, el pequeño chef prepara la comida, que se centra en enseñarnos el proceso por el que pasa la carne antes de ser servida o incluso cómo se las ingenia el cocinero en miniatura para pescar una suculenta langosta.

La idea es de la empresa holandesa Skullmapping creada por Antoon Verbeeck y Filip Sterckx y su mapping de proyección es de lo más variado. El espectáculo, que lleva circulando por restaurantes de todo el mundo desde el año 2015, tiene una duración entre la hora y media y las dos horas, aunque recomiendan a sus comensales que accedan al restaurante 30 minutos antes.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.