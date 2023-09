¿Quién dijo que los bocadillos de jamón y queso no son también dignos de un restaurante con estrella Michelin? Este es el caso de los hermanos Roca, Joan, Josep y Jordi, propietarios del restaurante 'El Celler de Can Roca', que acaban de abrir 'Rocambolesc Bikineria', en Girona, a solo una hora en coche de Barcelona.

"Nos lo hemos tomado al pie de la letra y lo hemos llevado a un nuevo nivel. Deconstruimos la 'dieta del cucurucho' y hacemos una simbiosis rocambolesca", explican al Periódico de Cataluña sobre este nuevo proyecto que supone "dar uno de los saltos más significativos" en los once años de recorrido del negocio. Pero, ¿en qué consiste realmente?, ¿qué se puede comer allí?

Bikineria Rocambolesc ROCAMBOLESC

Para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que hay que saber es que s trata de un innovador concepto gastronómico con una amplia oferta culinaria que va desde el clásico bikini, esto es, un sándwich de jamón y queso, a opciones vegetarianas, pasando por juego de sabores con ingredientes como el pastrami o la trufa. Lo cierto es que cuesta ver a Jordi Roca, el más joven de los tres hermanos, nombrado como el 'mejor pastelero del mundo', según la revista 'Restaurant Magazine', al frente de un proyecto puramente salado.

Qué comer en Rocambolesc de los hermanos Roca, en Girona

Lo cierto es que cuesta ver a Jordi Roca, el más joven de los tres hermanos, nombrado como el 'mejor pastelero del mundo', según la revista 'Restaurant Magazine', al frente de un proyecto salado. Sin embargo, no es nada nuevo, ya que este reputado chef español fue el artífice de sus 'rocadillos' o, lo que es lo mismo, 'bocadillos' de autor, en el ya desaparecido Roca Mooc, galardonado con una estrella Michelin.

Pero ahí no acaba la cosa porque también se podrá completar la experiencia con una bebida especialmente seleccionada: el zumo de manzana natural, gracias a la colaboración con la IGP Poma de Girona, y un espacio dedicado a los bikinis sostenibles que ha diseñado Ona Carbonell, medallista olímpica y mundial de natación sincronizada.

Esta nueva propuesta está situada en la calle de las Hortes, 6 de Girona, frente al Pont Eiffel y al lado de la confitería y heladería Rocambolesc. Y es que, lo que mucha gente no sabe todavía a día de hoy, es que desde hace más de once años, Jordi Roca, el popular cocinero español conocido por ser el pastelero del restaurante 'El Celler de Can Roca', tiene su propio paraíso dulce.

Rocambolesc, el paraíso dulce de Jordi Roca

Para ser más exacto, su nombre responde al de 'Rocambolesc', cuya gestión la coordina este comercio junto con la repostera Alejandra Rivas. Una tienda de bombones, helados, chocolates, golosinas y otras delicias dedicadas a los más golosos, con sedes en Barcelona, Girona y Madrid, y otra en Houston, Estados Unidos.

Los dueños de Rocambolesc idearon esta heladería como un mundo de fantasía, que cumpliera los sueños tanto de niños como de adultos. Su decoración nos traslada a la fábrica más conocida de la gran pantalla, la Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, película que fue una clara inspiración para Roca.

Tanto ha sido el éxito que durante el verano de 2019, Jordi Roca colaboró con Netflix en la creación de la que, a día de hoy, es una de sus propuestas más curiosas: la colección Verano del 85. Se trata de una edición limitada de seis helados inspirados en la serie Stranger Things, los cuales se crearon como celebración del estreno de su tercera temporada. Estos polos fueron diseñados gracias a un molde creado con tecnología 3D, y tienen unas divertidas formas que hacen referencia a la serie y sus símbolos y personajes más icónicos.

