En el mundo de la alta gastronomía podemos encontrar algunos núcleos familiares, ya sean hermanos, parejas, o madres e hijas que forman el tótem perfecto, y sin duda una de las uniones familiares más fructífera es la de los hermanos Roca.

Joan, Jordi y Josep desempeñan sus conocimientos culinarios en El Celler de Can Roca, el restaurante familiar que los Roca regentan en Girona y que les he llevado a conseguir el mayor reconocimiento de la Guía Michelin, las tres estrellas.

El pasado mes de septiembre, Joan Roca fue coronado como el tercer mejor chef del mundo en la lista 'The Best Chef 2022'. "La pasión por la cocina que sienten los hermanos Roca empezó a forjarse en Can Roca, el establecimiento que sus padres regentan en Taialà, un barrio en las afueras de Girona. Allí crecieron, en medio del bullicio de platos, ollas y clientes. El bar era su salón, el paisaje donde jugaban, hacían los deberes escolares, miraban la televisión… a la vez que, desde la cocina, surgían aromas de los guisos que su madre preparaba de forma generosa, sencilla y honesta", asegura desde el restaurante sobre los tres chefs y sus orígenes en el negocio de la gastronomía.

Sin duda las elaboraciones de El Celler de Can Roca son platos de esos en los que detrás encontramos mucho talento, imaginación, horas de trabajo y esfuerzo, y así lo avalan las tres Estrellas Michelin que atesoran.

A través de su cuenta de Instagram, Jordi Roca ha compartido la elaboración de uno de sus postres más emblemáticos que idearon hace 20 años y que siguen manteniendo.

Un postre láctico y galáctico

A través del vídeo compartido por el pequeño de los hermanos Roca podemos ver como, partiendo de la lana de oveja como primer ingrediente, el chef elabora un postre digno de El Celler de Can Roca.

"Hacemos un “perfume” de lana de oveja, envasamos lana de oveja ripollesa con acetato al vacío, durante 12h, colamos y destilamos en el roto vapor al vacío, el aroma lo reservamos para acompañar el plato, (no se come! Solo se huele)", aclara el chef.

"Servimos un dulce de leche de oveja ripollesa, unas gotas de confitura de Guayaba, unas gotas de yogur de oveja, una espuma de requesón de oveja, un helado de leche de oveja, más espuma de requesón, una nube de azúcar, unas láminas de nata de leche de oveja deshidratada. Y a comer acercando la cuchara en todo el plato que tiene una acústica muy particular que nos recuerda al cascabel de las ovejas", explica Jordi Roca sobre este postre galáctico.

