El truco con el que el mejor pizzero del mundo consigue una masa de pizza más crujiente

La pizza es un plato muy sencillo que puede elaborarse de cualquier manera y de forma rápida. Su elaboración no tiene mucho misterio, pues solo necesita cuatro ingredientes para preparar la base. Aunque sea una receta típica de Italia, no quiere decir que en España no podamos disfrutar de una rica pizza originaria de Nápoles. Esto es posible en Grosso Napoletano, un restaurante italiano que cuenta con 40 locales distribuidos por todo el país.

El restaurante es considerado la tercera mejor cadena de pizza artesanal del mundo y la primera española por el ranking 50 top pizza. Diego Vitagliano, uno de los mejores pizzeros del mundo, acaba de lanzar al mercado su VI Edizione Limitata, una pizza calzone única. En un evento al que asistió 20minutos, nos reveló cuál es el secreto para que el resultado quede crujiente y sabroso.

Este es el secreto de la textura crujiente

Grosso Napoletano ha presentado presenta il Capitolo VI de su proyecto más gastronómico, su Edizione Limitata, en el que "cada año realiza distintas colaboraciones con personas de referencia del sector que comparten los mismos valores; entre los que destacan la importancia de la calidad del producto, la creatividad, la innovación y a la vez la tradición para elaborar pizzas únicas", según informa el local.

Edizione Limitata de pizza calzone Grosso Napoletano

Diego Vitaglliano, recién nombrado el mejor pizzero del mundo por 50 Top Pizza, ha creado la pizza Il Dieci, y que según afirma el chef, le recuerda a los tortellini de su abuela. Este plato cuenta con la tradicional masa napolitana, que gracias a su proceso de doble fermentación de hasta 48 horas, en el que se utiliza harina de fuerza italiana y masa madre, logra una textura y volumen perfectos.

Está rellena de crema de parmesano, uno de los quesos más tradicionales italianos, spalla cotta dimaiale (paleta de cerdo cocida), burro (mantequilla italiana) y salvia. Una vez cerrada la masa, como si fuera un tortellini, pero de gran tamaño, el truco está en extender un chorrito de aceite por encima junto a un poco de queso rallado. Cuándo esté listo, hay que introducirlo en el horno y esperar unos minutos a que quede esa textura crujiente y deliciosa.

Según afirma Fabrizio Polacco, capo di producto de Grosso Napoletano: “Fuimos a Nápoles a buscar al mejor pizzaiolo del mundo con un objetivo muy claro: crear una de las mejores pizzas del mundo. Y creemos que lo hemos conseguido. Tradición, sabor y mucha calidad unidos en un producto que estamos seguros que gustará mucho. Estamos muy felices de haber podido colaborar con Diego y seguir aprendiendo del fascinante mundo de los pizzaioli”.

Diego Vitagliano y Fabrizio Polaco sosteniendo la nueva pizza calzone @JORCHALON

Cuánto tiempo estará disponible la nueva Edizione Limitata

Al igual que el resto de ediciones que ha lanzado anteriormente Grosso Napoletano (Francesco Martucci, Formaje, Nino Redruello, Roberto Ruíz y María Lo y Verónica Gómez de Liaño), esta pizza solo estará disponible por un mes en todos los locales de la cadena, desde el 20 de octubre hasta el 20 de noviembre.

Además, por primera vez y algo a destacar, la Il Dieci podrá ser disfrutada a domicilio a través del delivery propio de Grosso Napoletano pidiéndola en la web oficial. El precio es de 17,90€ y 19,90€ en el caso de los locales Senza Glutine.

