El motivo por el que estas croquetas cuentan con una lista de espera de más de 30 años para probarlas

Increíble, pero cierto. Muchas veces, nos encontramos con restaurantes que tienen una lista de espera de semanas (incluso meses). Es el ejemplo del El Celler de Can Roca, propiedad de la familia Roca y que, para ir a visitarlo, hay que esperar como mínimo once meses. Sin embargo, seguro que no has oído escuchar nunca, que también hay que ser paciente con el fin de probar productos. Ocurre, y en Japón.

En el país nipón, es conocida una carnicería que vende un manjar tan exclusivo como delicioso. La razón es por el ingrediente con el que está hecho, ya que es uno de los más reconocidos de la gastronomía japonesa, a la vez de los más caros. ¿Qué lista de espera posee para que ese producto llegue a nuestras bocas? Nada más y nada menos que 43 años.

La carnicería que vende las croquetas con una lista de espera de más de 30 años

En la ciudad de Takasago, al sur de Japón, se encuentra la carnicería Asahiya. Es propiedad de Shiguero Nitta, que la heredó de su familia. Esta tienda abrió en el año 1926, después de la Segunda Guerra Mundial. La especialidad de la casa son las croquetas hechas con carne de wagyu de Kobe, una de las carnes más caras del país asiático y conocida por ser un manjar en estas tierras lejanas.

La carne de Kobe solo se produce allí, por lo que es una razón por la que estas croquetas sean exclusivas y tengan una lista de espera tan larga. Se compran online, y suelen ir en una caja de cinco unidades a un precio de 18 euros. Este valor económico, teniendo en cuenta el coste del ingrediente principal, es algo más que considerable.

El producto más famoso de la carnicería recibe el nombre de 'Croquetas Prepiere', pero tienen otra variedad conocida como 'Croquetas Premiere'. Estas también poseen una lista de espera, pero menos larga, que son cuatro años.

Unas croquetas poco rentables para el negocio

Bien es cierto que hubo una temporada que dejaron de venderlas. La cuestión es que, dado al precio de salida que les pusieron, no les salía rentable su venta porque, como hemos mencionado anteriormente, se trata de una carne cara y muy exclusiva.

Aun así, el propietario actual, Shiguero Nitta, decidió volver a ponerlas a la venta en el mercado, porque su deseo es que esta carne llegue a cualquier parte del mundo, tal y como expresó en una entrevista para la CNN. Así que ya sabes, si quieres probarlas, más te vale apuntarte ya a la lista de espera para conseguir estas suculentas croquetas. ¿La espera merecerá la pena?

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.