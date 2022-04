Cuatro trucos para cocinar una receta de pasta exquisita: desde la cocción hasta el sofrito

Apostar por preparar pasta es apostar siempre a caballo ganador. Ese delicioso ingrediente capaz de ligar con todo tipo de ingredientes y salsas perfecto para conquistar a pequeños y mayores.

Carnes, mariscos, quesos, embutidos, salsas... No hay ingrediente que se le resista a un buen plato de pasta, pudiendo preparar desde las recetas más sencillas para salir del paso hasta las más exquisitas con ingredientes de primera para una ocasión especial.

Aunque la pasta es uno de los ingredientes más comunes en nuestra dieta, seguimos cometiendo más errores de los que creemos al cocinar la pasta, por lo que para conseguir el mejor resultado te contamos unos trucos que no debes perder de vista.

Lo que siempre debes tener en cuenta

Antes de coger un paquete de pasta y echarlo a la cazuela al azar, piensa que receta quieres preparar, ya que dependiendo de los ingredientes que vayamos a utilizar serás más adecuada un tipo de pasta u otra. Espaguetis, penne, fusilli, raviolis... Por ejemplo, la pasta larga combina mejor con salsas líquidas o cremosas y la pasta espiral va mejor con la salsa clásica de tomate...

Otro error que cometemos es pretender enfriar la pasta de manera inmediata cuando queremos utilizarla para hacer una ensalada en el momento. Echar agua fría no es el camino. Lo ideal es meterla en el frigorífico con un chorrito de aceite para evitar que se pegue.

La cantidad y el momento de echar la sal es otro de los fallos que nos pueden arruinar nuestro objetivo de conseguir un plato de 10. La proporción ideal es 7 gramos de sal por cada 100 gramos de pasta, que tendremos que echar cuando el agua empiece a hervir, y no antes o después como acostumbramos.

El sofrito es el alma de la mitad de las recetas de pasta, y aquí también comentemos algunos errores. El primero, que no esté suficientemente cocido y que por lo tanto los ingredientes no haya adquirido la textura que buscamos, y segundo, no controlar la acidez utilizando tomates que no estén lo suficientemente maduros.