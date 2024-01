Tazones de pollo shawarma y cilantro, un plato fácil y con mucho sabor

Me encanta disfrutar de platos de diversas culturas y las posibilidades de poder usar diferentes mezclas de especias. Este plato en especial nos trae una diversidad de sabores y colores repletos de antioxidantes. Si a esto le sumas diversas verduras, con la salsa de cilantro y lima se convierte en un plato que nos ayuda a eliminar toxinas; sí, esas que acumulas después de las comilonas de las fiestas.

Una cena fácil y de limpieza rápida como quien dice. Es un plato tipo burrito, con los deliciosos condimentos de Oriente Medio. Lo ideal es que lo prepares sobre una base que te haya sobrado como arroz o quinoa o de lo contrario sobre el falso arroz de coliflor y prepararlo todo junto en una bandeja al horno y así te ahorras tiempo y ensuciar más en la cocina. Siempre digo: el horno es esa caja cuadrada mágica que metes ingredientes y sale un plato delicioso.

Otro detalle es que puedes prepararlo con antelación, adobarlo el día anterior o solo darle el dorado final otro día y servirlo caliente y por supuesto que puedes congelar el pollo ya adobado para darle el toque final cuando decidas comerlo.

Esta preparación ancestral es originario de Medio Oriente, específicamente en la zona de Turquía. Hay datos de este plato con anterioridad al siglo XIV. Su método de cocción original es el asado vertical y que da origen al Kebab de nuestros tiempos. Se popularizó en el imperio Otomano y con el tiempo se extendió más allá de sus fronteras.

La primera mención de la palabra "kebab" data del año 1377, apareciendo en una copia escrita en turco de "La Historia de José" (Kyssa-i Yusuf), un poema épico. Esta referencia histórica sugiere que el concepto del kebab, y por extensión el shawarma, podría tener orígenes que se remontan al siglo XIV.

Ingredientes

Para la base:

•Muslos de pollo deshuesados o pechugas de pollo, preferentemente ecológicos, cortados en tiras

•2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

•Zumo de 1 lima o ½ limón

•3 dientes de ajo, finamente picados

Condimentos:

-Sazonador Shawarma o mezcla casera con:

•1 cucharadita de comino molido

•1 cucharadita de pimentón dulce o pimentón ahumado

•1/2 cucharadita de cúrcuma

•1/2 cucharadita de canela

•1/2 cucharadita de cardamomo molido

•1/4 cucharadita de cayena (opcional)

-Sal y pimienta al gusto

-Un puñado de cilantro fresco picado

Verduras y acompañamiento (elige entre estas opciones):

•Tomates cherry, cortados a la mitad

•Lechuga romana picada o rúcula

•Pimientos de colores, en rodajas

•Arroz de coliflor o quinoa cocida

•Coliflor para hornear junto al pollo

Para servir:

•Pan de pita, tortillas o falso arroz de coliflor (coliflor triturada en trozos pequeños y asada o cocinada al vapor)

•Salsa de cilantro y lima (puedes sustituirla por Salsa tahini o yogur natural)

•Como prepararla: Combine 1⁄3 de taza de mayonesa o 1⁄3 de taza de yogur natural, 1 diente de ajo, pelado y triturado, ½ taza de hojas de cilantro fresco, sal al gusto, y el zumo de ½ lima (aproximadamente 1½ cucharadita) en una licuadora o procesador de alimentos y mezcle/procese hasta que quede suave.

Elaboración

1- Marinar el Pollo: En un bol, mezcla el aceite de oliva, zumo de lima o limón, ajo, y los condimentos. Añade el pollo y asegúrate de que quede bien cubierto. Deja marinar en el refrigerador durante al menos 1 hora.

2- Cocinar el Pollo y Verduras: Precalienta el horno a 180°C. Coloca el pollo marinado y las verduras que hayas elegido en una bandeja de horno. Hornea hasta que el pollo esté dorado y completamente cocido, y las verduras estén tiernas, unos 25-30 minutos.

3- Preparar los Acompañamientos: Mientras el pollo se cocina, la quinoa si aún no lo has hecho y es tu opción.

4- Armar el Shawarma: Sirve el pollo en pan de pita o sobre una base que hayas elegido, añade las verduras. Agrega la salsa de cilantro y lima si lo deseas.

5- Servir: Disfruta de este delicioso shawarma al horno, una versión del clásico de Oriente Medio.

Esta receta aúna lo mejor de dos mundos culinarios, ofreciendo un shawarma saludable, lleno de sabor y con un respeto profundo por los ingredientes.

Propiedades el cilantro

El cilantro, junto con las limas, es un ingrediente clave en muchas recetas, no solo por su sabor único sino también por sus beneficios para la salud. Aquí te presento una versión revisada de la descripción de las propiedades del cilantro y las limas:

El cilantro es más que un simple condimento en la cocina; es una hierba con propiedades que benefician nuestra salud. En combinación con las limas, que son ricas en vitamina C, antioxidantes y otros nutrientes esenciales, el cilantro enriquece los platos no solo en sabor sino también en valor nutricional.

Propiedades del Cilantro y las Limas:

•Fuente Excepcional de Antioxidantes: Las limas y el cilantro contienen antioxidantes como flavonoides, limonoides, kaempferol, quercetina y ácido ascórbico, especialmente en la cáscara de las limas. Estos antioxidantes combaten los radicales libres, que pueden dañar las células y están relacionados con enfermedades crónicas, incluyendo las cardiacas.

•Refuerzo Inmunológico: La vitamina C y otros antioxidantes presentes en las limas fortalecen el sistema inmunológico, mejorando la producción de glóbulos blancos y ayudando a prevenir infecciones.

•Promoción de una Piel Sana: Los antioxidantes en las limas también pueden mejorar la salud de la piel, estimular la producción de colágeno y prevenir el envejecimiento prematuro. Es importante consumir la lima en lugar de aplicarla directamente sobre la piel, ya que puede aumentar la sensibilidad al sol.

•Salud Cardiovascular: Las investigaciones sugieren que el consumo de limas puede beneficiar la salud del corazón, contribuyendo a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, la principal causa de muerte a nivel mundial.

•Prevención de Cálculos Renales: Las limas, al ser cítricas, tienen un alto contenido de ácido cítrico, lo que puede ayudar a prevenir la formación de cálculos renales.

Nota sobre la compra de limas: Encontrar limas ecológicas, libres de pesticidas, puede ser un desafío. Una alternativa es utilizar limón ecológico u orgánico, que comparte muchas de las propiedades beneficiosas de las limas.

Incluir cilantro y limas en la dieta es una manera deliciosa de aprovechar sus múltiples beneficios para la salud, agregando sabor y valor nutricional a tus comidas.

