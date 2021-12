Socca, la crepe sana que arrasa en el sur de Francia y que se hace con dos ingredientes

No se puede decir que has visitado Francia si no te has comido una crepe de la misma manera que no se puede decir que no has visitado Niza si no te has comido una socca. Eso es así. No lo has visitado al menos gastronómicamente hablando.

No existe mejor manera de conocer cualquier lugar que a través de la gastronomía. Los productos de la tierra, las recetas típicas de la zona y esos platos y platillos que son casi una religión para los lugareños.

Seguramente las crepes sean unos de los platos más populares de la gastronomía del país vecino, y nos encanta disfrutar de ellos dentro y fuera de las fronteras de Francia. Damos por supuesto que sabes qué son las crepes, pero, ¿y la socca?

Dos ingredientes, infinitas posibilidades

Estamos seguros de que si has tenido el placer de visitar Niza el nombre de este plato, te suena. La socca es uno de los platos más populares de esta ciudad. Sencillo, sabroso, rápido y económico, es un clásico en los almuerzos franceses.

Se trata de una mezcla de harina de garbanzos crujiente por fuera y blandita por dentro que se cocina en horno de leña y se sirve cortada en triángulos o rombos.

Para preparar la socca solo necesitas agua y harina de garbanzos. Eso sí, si le añades un poquito de aceite de oliva, sal y pimienta vas a conseguir un resultado infinitamente más sabroso.

Una vez tengas la mezcla preparada solo tienes que dejarla reposar 30 minutos mientras se calienta el horno a unos 220ºC. Engrasa una sartén con aceite de oliva y ponla en el horno para que coja temperatura. Después de un par de minutos, saca la sartén, vierte la mezcla y métela en el horno alrededor de 8 minutos. Sabrás cuándo esté lista porque los bordes se comiencen a tostar.

Pocas recetas más fáciles, baratas y rápidas de preparar.

Un plato con más de 8.000 años

En la socca, el ingrediente principal es la harina de garbanzos, un alimento que ya se utilizaba en la antigua Mesopotamia, Egipto y Oriente Medio hace más de 8.000 años, aunque se cree que fueron los árabes quienes comenzaron a freír esta mezcla.

No se conoce exactamente cómo ni en qué momento llegó esta tradición de cocinar o freír la harina de trigo a Niza, aunque se supone que llegó desde Génova. Lo que sí se conoce es quién popularizó este plato: Thèresa.

Thèresa es casi una figura legendaria de la ciudad de Niza que se dedicaba a producir esta harina en grandes cantidades para vendérsela a los pescadores cuando regresaban de faenar, por lo que la socca estaba concebida como un alimento humilde y callejero. Algo que, con el paso de los años ha seguido enamorando a locales y turistas. ¡Una delicia!