Hay sabores que nos transportan inmediatamente a la infancia. Y no dudamos que con el estómago es la mejor manera de viajar, aunque sea en el tiempo. Si hablamos de crema de cacao tenemos que hablar por obligación de la Nutella, la crema de cacao y avellanas más famosa del mundo entero.

No nos cabe duda que a lo largo de tu corta o larga vida te has comido más de un bocata de Nutella, de esos que al morder por un lado la crema de avellanas rebosa por el otro. Y es que empezamos a salivar de solo pensarlo. Lo que no tenemos tan claro es si conoces la curiosa historia de esta crema de avellanas que ha dado la vuelta al mundo.

Una crema de cacao en época de posguerra

Como no podía ser de otra manera, esta crema de cacao tiene una historia apasionante. A pesar de que se introdujo en el mercado europeo en 1964, la Nutella nació unos años antes, más concretamente tras la Segunda Guerra Mundial.

La Nutella no nació por casualidad, sino como una respuesta a los impuestos de los granos de cacao de mediados del siglo pasado, lo que encarecía la producción de chocolate. Para reducir la cantidad de cacao se comenzaron a añadir avellanas a la mezcla. ¡Y así nació la crema de avellanas más famosa del mundo!

No es que demos por hecho que esta crema de avellanas ha sido un auténtico éxito, sino que los datos lo demuestran. La Nutella se venda en 75 países, comprándose un bote cada 2,5 segundos.

El Grupo Ferrero, propietarios de Nutella, son los mayores consumidores de avellanas del mundo, haciéndose con nada menos que la cuarta parte de la producción mundial, y no es de extrañar, ya que cada bote de Nutella contiene 97 avellanas.

Otra de las curiosidades de esta crema de cacao es que tiene su propio día en el calendario, y cada 5 de febrero se celebra el Día Mundial de la Nutella, por lo que no se nos ocurre mejor manera de celebrar este aniversario que preparando unas deliciosas y sencillas recetas.

Vasito de yogur y Nutella con muesli

Uno de esos postres para preparar cuando tienes invitados y conseguir mantener a todos salivando hasta el final. Para preparar esta receta solo necesitas yogur griego, muesli, Nutella y frutas del bosque para decorar.

Pon el muesli en el fondo del recipiente, cúbrelo con una capa de Nutella y encima el yogur. Coloca por encima los frutos rojos para decorar ¡y a disfrutar!

Bollitos de Nutella con fideos de chocolate

Esta es la receta perfecta para celebrar cualquier cumpleaños infantil. Nada más sencillo y delicioso que unos bollitos rellenos de crema de cacao.

Para esta receta solo necesitas los bollitos, la Nutella, nata montada y fideos de colores o de chocolate para decorar. Basta con que abras los bollitos por la mitad, los untes de Nutella, pongas la nata montada encima y decores con los fideos. ¡Listo!

Melocotones con Nutella y galletas

Otro postre rápido. y sencillo de preparar que está para chuparnos los dedos. Solo necesitas melocotones en almíbar, Nutella y galletas tipo amaretti.

Con una manga pastelera rellena el centro de cada mitad de melocotón. Machaca las galletas y echa unas migas por encima. Puedes decorar la receta con unas hojas de hierbabuena.