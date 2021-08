Receta: Salmorejo de remolacha Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 15 minutos Tiempo cocción: - Tiempo total: 15 minutos Ficha Técnica Dificultad Media Tiempo 15 minutos Raciones 4 Calorías -

El salmorejo primigenio era un puré a base de pan, aceite y ajo. No, no llevaba tomate; no había llegado aún del Nuevo Mundo. Así que no debemos extrañarnos ante esas recetas que proponen salmorejos (o gazpachos) sin tomate y sí, por ejemplo, con frutas.

En nuestro caso, esta vez, vamos a animarnos con un salmorejo de remolacha, una receta de verano con un punto diferente. Lleva tomate, pero su ingrediente estrella es la humilde remolacha. Se trata de la receta que dan en Phenix, que ya puestos, mejor con remolachas y tomates muy maduros. Antes que tirarlos... receta de aprovechamiento.

Como con otras muchas cosas de comer, nada de frío de nevera. Nos gusta que las cosas estén a temperatura ambiente. Y eso se lo aplicamos a los tomates. Los sacamos del frigo la noche anterior.

Respecto al ajo, hay que usarlos de buena calidad. Nos va a ayudar a conseguir un buen salmorejo usar ajo morado y no blanco. El morado es más suave. Además, es mejor que los ajos no estén germinados (esa parte verde del interior). Así será más fácil que el ajo no repita.

Salmorejo de remolacha Ingredientes (para 4 personas)

Remolacha (4) Tomate maduro (2) Tofu (300 gramos) Ajo (1 o 2) Anacardos (o algún otro fruto seco) Aceite de oliva (4 cucharadas) Sal