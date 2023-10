Elabora esta receta barata de hummus con champiñones y huevo en menos de cinco minutos

Con palitos de zanahoria, calabacín o simplemente pan, el hummus puede comerse con cualquier ingrediente y en cualquier momento del día. Es una de las comidas más versátiles, ya que se puede acompañar de la manera que prefieras. Son muchos los que sitúan el origen del hummus en el antiguo Egipto, pero, a pesar de ello, en España, ha sido, es y seguirá siendo, un aperitivo perfecto para comer entre horas.

Hoy traemos una receta que podrás elaborar por menos de 3 euros y con solamente tres ingredientes: humus, champiñones y huevo cocido. Su elaboración no tiene ninguna complicación, no necesita hornos ni microondas y lo tendrás listo en menos de cinco minutos. Si eres adicto del hummus, no dudes en preparar este rico aperitivo que dejará a todos babeando.

Ingredientes para elaborar hummus con champiñones



Hummus. Precio aproximado 0,95 € 200 g

2 champiñones. Precio aproximado 0,93 € 200 g

1 huevo. Precio aproximado 1,19 € 6 uds.

Garbanzos cocidos (en caso de preferir hacer el hummus). Precio aproximado 0,79 € 400 g

La receta está pensada para una persona, por lo que no será necesario utilizar toda la cantidad de los ingredientes. Si no tienes hummus en casa, puedes hacerlo rápidamente con garbanzos que tengas en casa.

Cómo preparar hummus con champiñones y huevo

En primer lugar, si no tienes hummus hecho y has optado por hacerlo directamente en casa, solo será necesario coger medio bote de garbanzos. Los escurrimos bien y los lavamos con agua fría. Una vez listos, los incorporamos a una licuadora o batidora y los trituramos bien hasta que no quede ningún grumo. Aliña con un poco de sal y pimienta. Retira el hummus del envase y añade la cantidad que consideres en un plato llano y extiéndelo bien, como si estuvieras cubriendo el plato. Déjalo reposar unos minutos. Mientras tanto vamos a preparar el huevo y los champiñones. Coge una olla y llénala de agua, añade el huevo cuando comience a hervir. El tiempo de cocción dependerá de cómo quieres que quede tu huevo. Lo normal es aproximadamente durante unos 11-12 minutos. Cuando haya pasado este tiempo, saca el huevo con cuidado de no quemarte. Espera unos minutos a que se enfríe. Mientras se enfría el huevo, vamos con el último ingrediente. Cogemos una sartén, añadimos un chorrito de aceite y cuando esté caliente, agrega en trozos pequeños los champiñones. Puedes agregar un poco de sal y pimienta, aunque es opcional. Saltea hasta que estén dorados. Retira de la sartén los champiñones y colócalos encima del hummus. Por último, pela el huevo y córtalo en trozos pequeños. Añádelo a la mezcla. Puedes decorar con un poco de pimienta negra y un chorrito de aceite por encima. Ya estaría listo para disfrutar.

Propiedades de los garbanzos

Este alimento aporta grandes beneficios a la salud. Es uno de los alimentos más ricos en nutrientes. Son una gran fuente de fibra y proteínas. Ofrece además los 9 aminoácidos esenciales para la salud. Ayuda a controlar el peso, regular el azúcar en sangre, mejorar la digestión, previene enfermedades cardíacas y cancerígenas.

Por cada 100 g, los garbanzos tienen:

Calorías: 341 kcal

​Grasas: 5,5 g

​Hidratos de carbono: 55 g

​Proteínas: 20,80 g

​Fibra: 15,50 g

​Sodio: 25 mg

​Calcio: 143 mg

​Hierro: 6,80 mg

​Potasio: 1000 mg

​Magnesio: 122 mg

