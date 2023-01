Receta: Pizza de jamón y bacon Categoría: -- Tiempo elaboración: 20:00 Tiempo cocción: 20:00 Tiempo total: 40:00 Pizza de jamón y bacon. Dificultad MEDIA Tiempo 40 minutos Raciones 4 Calorías 275 kcal

Hacer pizza es fácil. Lo fundamental es contar con una buena masa -que la elaboremos nosotros mismos- y tener un buen horno. La masa sólo requiere tiempo, harina, levadura, agua y sal.

Siempre podremos usar masa preparada para pizza (congeladas o, mejor, de panadería), pero no será lo mismo. Y otro consejo: la salsa de tomate (casera o de bote, frito y triturado...) la pasaremos por el colador para restarle agua.

Vamos con ello. Cocinamos esta vez una pizza casera de jamón y bacon por menos de 4 euros (precio aproximado). Y no, no hace falta que uses jamón del bueno, bueno.

Pizza de jamón y bacon Ingredientes Para la masa: Harina (200 gr): 0,20 euros (paquete 1 kilo, 0,85 €) Levadura (5 gr): 0,15 euros (paquete 1,50 €) Agua (50 ml) Aceite (50 ml) Orégano Sal Para la cobertura: Bacon (100 gr): 0,75 euros (paquete 210 gr, 1,75 €) Jamón serrano (60 gr): 1,15 euros (paquete 120 gr, 2,30 €) Queso mozzarella (125 gr): 0,95 euros (paquete 125 gr) Tomate natural triturado (5 cucharadas): 0,15 euros (bote 400 gr, 0,70 €)

Elaboración En un bol mezclamos la harina, la levadura, la sal y el orégano. Hacemos un agujero en el centro y echamos el agua. Amasamos hasta tener una masa que no se adhiera a las manos y la dejamos reposar cubierto durante unas 5-6 horas. Extendemos la masa y la metemos al horno (180º) unos 4 minutos. La sacamos y echamos el tomate natural triturado por toda la superficie. Llevamos al horno otros 4 minutos. Escurrimos bien la mozzarella, la cortamos en rodajas y las repartimos por la masa. Metemos al horno otros 4 minutos. Sacamos y ponemos el bacon en tiras. Al horno 5 minutos. Finalmente, agregamos el jamón serrano y otros 5 minutos de horno.

