Menú de San Valentín: corvina marinada con remolacha

¡Llegó este día maravilloso! Es el día del amor, pero no tiene porqué ser a alguien. Puede ser de quererte más este día, festejarlo con tu pareja… ¡o con tu mascota!. La cuestión es que es un día romántico con mucha historia detrás.

La historia de San Valentín mezcla tradiciones antiguas, leyendas y historias de amor. Quizás uno de sus orígenes paganos más antiguos se remonta al festival romano de Lupercalia o Lupercales. En esta ciudad se celebraba por estas fechas el festival de la fertilidad que también incluía protección para los animales, la ciudad, y la salud. Este rito fue reemplazado en el tiempo por la historia de San Valentín el mártir.

La historia de San Valentín, sacerdote que vivió en el siglo III bajo el reinado del emperador Claudio II, pasó a ser más común -aunque cuestionable su origen-. Por aquel tiempo, el emperador prohibió los matrimonios para los jóvenes soldados bajo la creencia de que los solteros sin familia podrían ser mejores combatientes. Desafiando la orden, Valentín continuó casando parejas siendo encarcelado y ejecutado el 14 de febrero del año aproximado 270 d.C. Antes de su muerte, manda una carta a la hija del carcelero firmando “tu Valentín”.

Hoy en día ha pasado a ser un festejo donde se intercambia tarjetas y regalos entre familiares, amigos o parejas. A mí me sugiere un día de abrazos y afecto, ¿y a ti?. Si te gusta festejarlo, he pensado en un menú fácil y que puedes hacer con tiempo para sorprender a quien quieras en este día tan especial.

Ensalada de Rúcula y Pera

Corvina marinada con remolacha

Quinoa con hierbas y granada

Frutas frescas con yogur griego y miel, o quizás los típicos bombones.

He pensado en la remolacha como principal ingrediente ya que su color y sus polifenoles enriquecen cualquier carne y le aportan un color rojo rubí característico de estas fechas.

Feliz San Valentín

Receta

Tiempo total: 24-48 horas (Tiempo de Curado)

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de curado: 24-48 horas

Porciones: Aproximadamente 6-8 porciones

Ingredientes

Un filete de corvina fresca, de aproximadamente 500-600 g, sin piel, puedes reemplazarla por Lubina.

Dos remolachas medianas, peladas y ralladas.

100 g de azúcar moreno o de coco.

100 g de sal marina gruesa.

Dos cucharadas de eneldo fresco picado (o 2 cucharaditas de eneldo seco).

Una cucharada de pimienta negra recién molida.

Ralladura de una naranja sanguina (opcional para un toque cítrico).

Zumo de una naranja sanguina (opcional, para añadir un toque cítrico).

Instrucciones

Preparación de la marinada: Mezcla la remolacha rallada, el azúcar, la sal, el eneldo, la pimienta negra, y si lo deseas, la ralladura y zumo de naranja sanguina en un bol. Marinar la Corvina: Coloca una capa de la mezcla en el fondo de un recipiente, añade el filete de corvina encima y cubre completamente con el resto de la mezcla. Cubre y coloca un peso encima. Refrigera y presiona durante 24-48 horas, volteando el filete cada 12 horas. Finalización: Retira el pescado de la marinada, enjuágalo y sécalo. Corta en lonchas finas. Servir: Acompaña con tostadas, ensalada fresca o como parte de un plato de mariscos.

Nota: Si prefieres no consumir el pescado completamente crudo, después de marinarlo puedes "marcar" las lonchas de corvina en una sartén muy caliente con un poco de aceite, sellándolas apenas por ambos lados. Este proceso rápido no cocinará el pescado por completo, pero sí le dará un ligero cocido exterior, manteniendo el centro suave y conservando la esencia del marinado.

Acompañantes para la corvina marinada

Ensalada de rúcula y pera : Mezcla hojas de rúcula fresca con peras cortadas finamente, nueces tostadas y queso de cabra. Adereza con una vinagreta de balsámico y aceite de oliva. La rúcula aporta un leve toque amargo y algo picant , mientras que la pera añade dulzura natural y frescura.

Quinoa con hierbas y granad a: Cocina quinoa y mézclala con hierbas frescas como perejil y menta, añade semillas de granada para un toque de color y dulzura. La quinoa es un excelente acompañante por ser un grano entero rico en proteínas y fibra.

Postre

Frutas frescas con yogur griego y miel: Sirve una selección de tus frutas frescas favoritas con un toque de yogur griego natural y un chorrito de miel -o tu endulzante preferido- para un postre sencillo y nutritivo.

Propiedades de la remolacha

Beneficios para una sangre saludable y anti-envejecimiento: La remolacha, rica en nitratos que se convierten en óxido nítrico, polifenoles y vitaminas antioxidantes, mejora la circulación sanguínea al relajar y dilatar los vasos, lo que contribuye a reducir la presión arterial. Además, su alto contenido en ácido fólico promueve la producción de hemoglobina, esencial para el transporte de oxígeno en la sangre.

Fuerza muscular: Estudios indican que el jugo de remolacha facilita la recuperación muscular post-ejercicio, disminuyendo el dolor muscular.

Estimulación cerebral: Los nitratos presentes en la remolacha pueden mejorar el flujo sanguíneo al cerebro, ayudando a retrasar la demencia y a potenciar las habilidades cognitivas gracias a su contenido en uridina.

Gran antioxidante: La remolacha contiene betacianina y betaína, poderosos antioxidantes con propiedades anticancerígenas y beneficios para la salud del hígado, aliviando el estrés oxidativo y fomentando la utilización de grasas como energía.

Composición nutricional: 100 g de remolacha cruda aportan un 75% de la ingesta diaria recomendada de ácido fólico, 35% de manganeso, 19% de potasio, y 7% de hierro, junto con vitaminas A, B1, B2, B6, C, niacina, calcio, magnesio, zinc, cobre y selenio

