La polémica receta de aguacate de Samantha Vallejo-Nágera que se ha hecho viral en redes: "Tiene que estar blandito, pero no demasiado"

¿Cuántas veces vemos algunos de los grandes chefs del país compartiendo sus recetas por redes sociales pero tiramos la toalla de imitarlas porque nos parecen demasiado técnicas y complicadas? Muchas. Aunque también están quienes saben que una gran parte de su público lo que busca son recetas sencillas para preparar cualquier día y se explayan en el minimalismo culinario.

Si la pasada semana Samantha Vallejo-Nágera era noticia tras el polémico vídeo publicado en sus redes donde la jurado de MasterChef regañaba a su hijo Roscón, este lunes la cocinera vuelve a hacerse viral en las redes con una de sus polémicas recetas.

La polémica viene por un vídeo donde aparece Samantha preparando lo que define como una de sus cenas favoritas aguacate en mano. Una cena que, literalmente, vas a tardar medio minuto en preparar.

En tan solo un paso

"Si queréis saber si un aguacate está maduro, tiene que estar blandito pero no demasiado. Un poco como cuando compras la fruta en verano, que ves al tacto si está madura", inicia el vídeo Vallejo-Nájera.

Para esta receta que nos regala la juez del talent show culinario solo necesitamos un ingrediente. Y lo podemos tener listo en un solo paso.

"Con un cuchillo lo cortas, abres el aguacate por dos, le sacas el hueso con un hachazo, yo me pongo las dos mitades de aguacate en un platito que tengo aquí, un poquito de vinagreta, una cucharita para comer, y me voy a cenar encantada de la vida", explica la cocinera esta receta que no ha pasado desapercibida en redes sociales.

'Discípula' de Adrià

Muchos usuarios de redes han criticado la receta de Samantha, asegurando que una cosa es que la receta sea sencilla -cosa que nos viene muy bien a todos-, y otra que directamente no haya receta, por lo que no han tardado en recordar el polémico vídeo de Ferran Adrià y su receta de 'dúo de mejillones'.

A estas alturas, Adriá no tiene que demostrar a nadie ni su destreza ni su ingenio en la cocina, aunque con la receta de mejillones con la que nos sorprendió hace unos meses igual se quedó corto de técnica.

En este caso, la receta estrella no era otra cosa que dos recetas de mejillones. Una, abierto de una lata y colocados en un plato, y otra de mejillones en un bol sobre los que vierte el escabeche de la lata.

Una auténtica fantasía que los usuarios de redes no han tardado en comparar con esta cena de aguacate con la que Samantha Vallejo-Nágera sorprende a sus seguidores. ¿Seríais capaces de replicar ambas recetas?

