La pinsa, el antecedente de la pizza italiana, de masa más ligera y digestiva

No, no lo hemos escrito mal. La pinsa es la pinsa y la pizza es la pizza. Y tampoco vale decir que la pinsa es un tipo de pizza. No. Parecerse claro que se parecen, como puedan ambas parecerse a una coca, la masa cuadrada que se hace en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y parte de Aragón.

La pinsa es un antecedente directo de la pizza. En este caso no el secreto sino la diferencia está en la masa. La pinsa se elabora con una mezcla de harinas, que incluye soja, trigo y arroz, con aceite de oliva. El resultado es una base más ligera, crujiente, con una fermentación que se consigue en tres días, y más digestiva que la pizza.

La masa de pinsa contiene menos sodio y gluten, y menos calorías que la de la pizza

La receta original de la pinsa italiana se relaciona con la focaccia y se remonta a la época romana. Era originariamente elaborada por campesinos del Lazio romano mezclando agua, cereales, sal y hierbas aromáticas. La suave masa que obtenían era luego cocinada a la brasa.

Tras mezclar harinas de trigo, soja y arroz con aceite de oliva virgen extra y masa madre seca, la masa madura durante 72 horas. Se consigue una masa suave, ligera, crujiente y, como decíamos antes, más digestiva. Y ello por el alto porcentaje de agua utilizado y la doble cocción. Además, la masa de pinsa contiene menos sodio y gluten, y menos calorías que la de la pizza.

Ingredientes Harina de fuerza (200 gr) Harina de trigo (150 gr) Harina de arroz (60 gr) Harina integral (40 gr) Levadura de panadería (1 sobre) Agua (33 cl) Sal