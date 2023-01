La manera correcta de asar patatas al microondas, según Karlos Arguiñano

La patata es un ingrediente de lo más económico, versátil y nutritivo, por lo que nunca está de más tener a mano un saco de buenas patatas para preparar en guisos, fritas, cocidas, al vapor, asadas...

Son tantas las posibilidades que nos surgen con este ingrediente, que si dejamos volar la imaginación tenemos un plato nuevo cada día. Y dependiendo de la receta que queramos preparar, la manera de manipular y cocinar las patatas será diferente.

Fritas en bastones o gajo, asadas y rellenas, cocidas con un poquito de pescado, al vapor para conseguir un resultado de lo más saludable, en cazuela, en sartén, en freidora de aire o en microondas, elegir el electrodoméstico que debemos usar es uno de los pasos fundamentales para un resultado de categoría.

Al microondas, una opción limpia y rápida

Sin duda, el microondas además de para recalentarnos los trozos de pizza que nos ha sobrado del delivery del día anterior, si sabemos cómo utilizarlo es un electrodoméstico de lo más útil, rápido y limpio.

No es un secreto para nadie que podemos conseguir unas deliciosas patatas utilizando únicamente el microondas, aunque es posible que lo hayas intentado en alguna ocasión y el resultado que has conseguido no haya sido el que esperabas.

Si tienes dudas de cómo proceder, Arguiñano tiene la manera correcta de asar patatas en el microondas, y así lo demuestra en su programa de cocina.

El chef de Beasain pone las patatas limpias que quiere asar en un bol mientras explica que el tiempo de cocción depende del número de patatas, contando unos cinco minutos por patata.

El siguiente paso es tan sencillo como cubrir bien el bol con un papel film cerrándolo de manera hermética. Y de ahí, al microondas el tiempo calculado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.