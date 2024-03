Adiós a freír el huevo en la sartén: el truco para hacerlo en la freidora de aire de manera rápida y saludable

Seguro que has escuchado eso de “las cosas más sencillas son las más extraordinarias”. Para la gastronomía no iba a ser distinto, lo más 'simple' es —a veces— lo más rico para el paladar. Es maravilloso probar platos elaborados, cocinados con técnicas vanguardistas y llenos de sabores nuevos. Pero, ¿quién se puede resistir a un huevo frito? En España es uno de los platos más populares. Se come en cualquier casa y no puede estar mejor. Y si se acompaña con unas patatas fritas, tendremos uno de los platos preferidos de cualquier persona.

Sin embargo, el huevo frito —hecho en sartén y con abundante aceite de oliva— ha experimentado cambios en los últimos tiempos. Ahora, mucha gente opta por opciones más saludables y rápidas a la hora de cocinar sus platos preferidos. Y para hacer estas recetas, se utiliza —por excelencia— la freidora de aire. Este aparato ya está integrado en cualquier hogar. Además, con la freidora de aire, la cocina se ensucia mucho menos y es muy fácil de limpiar. Todo son ventajas, se mire por donde se mire; cocina rápida, saludable y limpia. Así que, si quieres saber cómo hacer un huevo 'frito' en la freidora de aire, aquí tienes la respuesta.

Ingredientes

Un huevo

Aceite de oliva

Sal (opcional)

Pimienta (opcional)

Elaboración del huevo frito en la freidora de aire

Precalentamos la freidora de aire a 190 grados. Mientras llega a la temperatura, cogemos un recipiente apto para este aparato y lo embadurnamos con un poco de aceite de oliva para que el huevo no se pegue. Cascamos el huevo y lo echamos en el bol que vamos a meter en la freidora. Salpimentamos al gusto y, cuando la freidora de aire haya alcanzado los 190 grados —con unos guantes de horno para no quemarnos—, metemos el recipiente con el huevo y lo dejamos cocinar durante 2 minutos aproximadamente. Cuando la freidora se apague al acabar el tiempo de cocinado, sacamos —con los guantes— el bol. Con una espátula de goma, despegamos el huevo del recipiente, emplatamos, ¡y listo! Ya tienes tu huevo “frito” saludable y rápido.

Huevo hecho en la freidora de aire Pexels

Propiedades del huevo

El huevo es uno de los alimentos más completos, nutricionalmente hablando. Mientras que la clara es una fuente riquísima de proteínas, la yema está compuesta por proteínas y grasas saludables, que son necesarias en cualquier dieta.

Además de todo lo anterior, este alimento aporta una gran cantidad de vitaminas (A, B2, Biotina, B12, D, E y K) y minerales (fósforo, selenio, hierro, yodo y zinc).

Los beneficios de introducir el huevo en nuestra dieta son muy interesantes, destacando que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, y que los antioxidantes y el ácido fólico que contiene son necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

Por cada 100 gramos, los huevos contienen:

Calorías: 159

​Proteínas: 12,9 g

​Hierro: 2,7 mg

​Calcio: 58 mg

