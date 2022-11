El truco que arrasa en TikTok para hacer una ensalada deliciosa

Con TikTok nos pasa en muchas ocasiones que, gran parte de las ideas que sugiere en sus vídeos no sabemos si calificarlas como sacrilegios o como genialidades dignas de las mentes más brillantes. Pero mientras nos movemos en esa dicotomía, no podemos desengancharlos de la red social de los vídeos, que no para de ofrecernos restaurantes, recetas, utensilios o trucos de cocina que nos dejan embobados.

Se podría decir que las ensaladas son de esos platos que no tienen mucho misterio, y que independientemente de saber elegir, combinar, y preparar los ingredientes, el resto es echarlo todo en un bol, remover bien antes de servir, y disfrutar del resultado. Pero ojo, que lo más sencillo también tiene su aquel y siempre podemos darle una vuelta de tuerca a cualquier plato con el objetivo de mejorarlo.

De entre todos los trucos y sugerencias que nos encontramos en TikTok, uno de los que más nos ha llamado la atención es el llamamiento asar la lechuga antes de preparar la ensalada. Y sí, has leído bien. Asar.

Asar la lechuga

Aunque nos parezca una cosa de lo más marciana, según la usuaria de TikTok Kathleen Ashmore, para conseguir un resultado ahumado y crujiente, solo tenemos que asar la lechuga.

Cabe destacar que para llevar a cabo esta técnica, necesitamos contar con lechugas resistentes, como pueden ser la iceberg o la romana.

Para esta ensalada, la tiktoker simplemente ha partido en dos mitades el cogollo de una lechuga, que con un poco de sal y aceite, ha llevado al horno. Mientras tanto, el truco está en elaborar una deliciosa vinagreta con tus ingredientes ideales, como puede ser parmesano, jugo de limón, diferentes especias...

Para coronar la ensalada, podemos echar algún topping crujiente, como por ejemplo, frutos secos. En este caso, la autora del vídeo utiliza nueces que pasa por la sartén para tostar y conseguir un resultado mejorado.

