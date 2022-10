El secreto para hacer la pizza perfecta para niños, según el pizzero más famoso de YouTube

Si quieres preparar un plato con el que triunfar con mayores y pequeños, la pizza es la solución. Sin duda este plato de origen italiano es uno de los más populares del mundo y levanta pasiones en prácticamente todas las casas.

Con ingredientes tan polémicos como la piña o las anchoas, ¿cuál es la mejor versión para los niños? Pino Prestanizzi es uno de los pizzaiolos más populares de YouTube, y ha pegado el salto al mundo editorial para plasmar toda su sabiduría en Los secretos del puto amo, donde, modestia aparte, cuenta los secretos y las recetas "del pizzero más famoso de YouTube".

"Mi corazón no solo se emociona con una buena pizza. Y si hay algo que me llega al corazón es ver a un niño o una niña comiéndose una pizza", asegura el pizzero en su libro. "Para un pizzero es algo muy emocionante, porque los niños son inocentes y muy sabios, y comen la pizza como se tiene que comer: la cogen con la mano, se la meten en la boca, les chorrea la mozzarella por la barbilla, se manchan los dedos y la cara... Y eso, cuando has preparado tú esa pizza, es una satisfacción incomparable".

Mucha, mucha, mucha mozzarella

Según el chef, la pizza perfecta para los niños, además de la masa, solo necesita tomate, jamón y mucha mozzarella: "A esta pizza infantil le ponemos más mozzarella, para que se funda más. Porque nos gusta ver a los niños con la boca sucia de tomate y pringados de mozzarella, con la pizza en la mano y la cara llena de felicidad... ¡Así se tiene que comer la pizza!", asegura el cocinero italiano.

Según asegura en su libro el chef, la pizza para los más pequeños puedes elaborarse con lo que más les guste, aunque siempre tiene que llevar mucha mozzarella.

Según asegura el pizzero más popular de YouTube, le causa emoción ver a niños comiendo pizza de esa manera, ya que "es la auténtica sensación de comerse una pizza: la satisfacción de ver disfrutar a los niños es algo que no tiene precio. Es la cosa más bonita que hay en este mundo", confiesa Prestanizzi.

