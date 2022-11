El desayuno de Putin con zumo de rábano picante, y su estricta rutina por las mañanas

Vladimir Putin es uno de los personajes políticos más polémicos de los últimos tiempos. Aunque al presidente de Rusia siempre le ha seguido un halo de misterio, desde que invadiese territorio ucraniano el pasado mes de febrero, Putin se ha convertido en el blanco de muchas y muy variadas investigaciones.

Desde su dudoso estado de salud hasta su rutina diaria, desvelar el estilo de vida y la manera de cuidarse del mandatario ruso ha sido siempre un misterio que diferentes escritores han buscado investigar.

El escritor Ben Judah dedicó a Putin su libro editado en 2014 Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love with Vladimir Putin, donde analiza el estilo de vida del presidente ruso y desvela cuáles son los alimentos que normalmente ingiere en su estricta rutina mañanera.

De la tortilla al zumo de rábano picante

Según cuenta Ben Judah, Vladimir Putin comienza su día siempre con una tortilla grande o con un tazón de avena, cosa que el escritor Steven Lee Myers ha confirmado, añadiendo que, además, el presidente ruso completa su desayuno con un zumo vegetal que lleva remolacha y rábano picante.

Según explican los autores, los ingredientes que utiliza para su desayuno son orgánicos, y provienen de cultivo del patriarca Krill, el líder religioso de Rusia.

Después de zumo y la tortilla de avena, Putin se toma un café antes de nadar durante dos horas, tiempo que aprovecha, según los autores, para reflexionar y meditar sobre su país.

Además de a través de la alimentación, Vladimir Putin busca cuidar su salud con un riguroso entrenamiento diario, que además de natación, completa con levantamiento de pesas para mantener una buena forma física.

