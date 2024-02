¿Es lo mismo el cocido lebaniego y el montañés? Estas son las diferencias entre ambos platos de cuchara de Cantabria

A pesar de que España no abarque un territorio muy extenso comparado con otros países europeos es un una nación muy plural en paisajes, tradiciones... y cocidos. Cocido madrileño, el maragato o el gallego son algunas de las versiones de este atesorado plato de cuchara y asociado al frío aunque nada impide que lo comamos todo el año. Cantabria no le es suficiente con uno, sino que cuenta con dos: el cocido montañés y el cocido lebaniego. Comparten comunidad, pero no son lo mismo.

Diferencias entre el cocido montañés y el lebaniego

Hay dos diferencias que distinguen uno del otro ya que ambos comparten varios ingredientes y a veces dependiendo de la región o, incluso de la familia, pueden variar. Una de las diferencia clave entre estas dos preparaciones cántabras es la legumbre. El cocido montañés se elabora con alubias blancas y el lebaniego opta por los garbanzos. Si se quiere mantener lo más fiel posible a la receta original lo mejor es utilizar garbanzos de Potes de la región de Liébana.

Legumbres TONO BALAGUER

La segunda diferencia notable entre estos platos es cómo se toman, es decir, el cocido montañés se sirve como un único plato a modo de sopa. En el caso del lebaniego se sirve por separado, los garbanzos, la carne y verdura van por un lado y por otro va el caldo.

Un añadido del cocido lebaniego que no tiene el montañés es una especie de croqueta hecha con migas de pan y tocino o chorizo que se suele echar al caldo de este cocido. Ambos comparten algunos ingredientes como le chorizo o el ajo pero el lebaniego incluye cecina, fideos, repollo y patata. En cambio, el montañés trae oreja de cerdo, costilla y berza.

Receta del cocido lebaniego

Esta receta es para cuatro personas. Los ingredientes del cocido lebaniego son los siguientes:

500 gr de carne de morcillo

250 gr de cecina

100 gr de chorizo

200 gr de tocino entreverado

2 huesos de rodilla

200 gr de jamón curado

1 repollo

4 patatas

250 gr de garbanzos de Liébana

1 ajo

2 huevos

Miga de pan

Perejil

Pimienta

Leche

Fideos

Aceite de oliva

Sal

Cocido lebaniego. LUNAMARINA / iStock

Elaboración del cocido lebaniego

Ponemos en remojo los garbanzos durante 12 horas. ​En una cazuela honda con agua fría echamos la carne, la cecina, el chorizo, el tocino, los huevos y el jamón. ​Ponemos esa cazuela sobre el fuego y, cuando hierva, echamos los garbanzos y dejamos cocer despacio hasta que todo esté tierno. ​Antes de terminar la cocción añadimos las patatas y el repollo troceados y añadimos sal. ​Colamos el caldo para preparar la sopa con fideos. ​Para hacer el relleno (como una especie de croquetas que van en la sopa) batimos los huevos, añadimos ajo y perejil picados, un poco de los ingredientes de carne del caldo troceados muy pequeños, miga de pan remojada en leche y bien escurrida. ​Amasar todo bien y formamos bolitas para luego freírlas en aceite bien caliente hasta que estén doradas. ​Después, las cocemos en un poco de caldo del cocido durante 15 minutos. Presentamos el caldo en una sopera y los ingredientes secos en una bandeja o fuente.

Ingredientes del cocido montañés

Esta receta es para seis personas. Los ingredientes del cocido montañés son los siguientes:

400 gr. de alubias blancas

300 gr. de costilla adobada

100 gr. de panceta

100 gr. de tocino

100 gr. de chorizo

100 gr. de morcilla

1 Kg. de berza

100 gr. de oreja de cerdo

1 cebolla

1 diente de ajo

Pimentón dulce

Aceite de oliva para rehogar

Sal

El Cocido montañés, el cocido en su versión cántabra. WIKIPEDIA/Uhanu

Elaboración del cocido montañés

Dejamos las alubias a remojo la noche anterior. ​Calentamos agua en un puchero y cuando hierva, echamos las alubias y la cocemos a fuego lento, junto al tocino. A medida que vayan cociendo, agregamos agua cuando sea necesario y dejamos que el caldo espese. Añadimos la costilla y la oreja de cerdo a mitad de la cocción. Cocemos la berza aparte y agregamos la panceta, la morcilla y el chorizo al puchero. Preparamos el sofrito con el aceite, la cebolla picada, el ajo y pimentón dulce, y ajustamos la sal si es necesario. ​Echamos el sofrito sobre la berza. Servimos las alubias muy calientes con la berza, el chorizo y las morcillas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.