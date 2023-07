El sencillo desayuno sin el que Rosalía no puede empezar el día

"Desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo". Seguro que tú también has escuchado más de una vez este dicho que nos sugiera cómo deben ser las cantidades de comida que ingerimos a lo largo del día, y aunque en ocasiones nos gusta sentarnos a la mesa como reyes sea en el momento que sea, sin duda el desayuno es un imprescindible que no podemos pasar por alto. Ni nosotros ni Rosalía.

Si has tenido la suerte de presenciar alguno de los shows de la artista catalana seguro que te has dado cuenta que otra cosa no, pero energía no le falta a Rosalía. ¿El secreto estará en la alimentación?

Necesitamos combustible para funcionar, y para arrancar el día, y Rosalía tiene claro cuáles son los ingredientes que no pueden faltar en su desayuno. Y ojo, que son tan comunes que probablemente tú también los tengas en tu nevera.

Aguacate y pavo: el combo ganador

En una entrevista con la revista GQ España, Rosalía y Rauw Alejandro ponían a prueba su relación. ¿Cuánto sabe el uno del otro? Entre las cuestiones que la catalana le plantea al cantante puertorriqueño se encuentra la duda de cuál es su desayuno del día a día. Y sí, Rauw lo tiene claro.

"¿Qué es lo primero que como cuando despierto?", le lanza la pregunta Rosalía a su pareja, quien sin titubear describe a la perfección el desayuno diario de la cantante.

"Si hablamos de desayuno, unas tostadas de galleta de maíz con aguacate, jamón de pavo, aceite de oliva y sal", asegura el puertorriqueño sobre el desayuno favorito de su prometida.

El desayuno de Rosalía durante sus giras

Aunque la tostada de galleta de maíz con aguacate y pavo es su desayuno estrella, también la hemos visto cocinar otras elaboraciones para arrancar el día con energía.

A través de su cuenta de TikTok, la catalana mostró cuál era el sandwich que se preparaba por las mañanas en la autocaravana durante su gira. Y nos deja claro que el aguacate es su producto fetiche por las mañanas.

La base del sándwich es un trozo de pan de barra, estilo baguette, partido por la mitad. Los ingredientes que Rosalía utiliza como relleno son un aguacate partido en láminas, lonchas de jamón cocido, una loncha de queso, un buen chorro de aceite de oliva y sal.

Una vez acabado este bocadillo, Rosalía lo mete en una sandwichera bien caliente, para que el queso quede bien fundido y el pan se tueste por fuera, asegurando un resultado crujiente y delicioso.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.