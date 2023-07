Llega a Mercadona un nuevo queso más sano, bajo en calorías y con proteínas de calidad

En España aumenta cada vez más la afición por el consumo de quesos, en especial los tiernos y los semicurados, por este orden. Con una media de 9 kilogramos por persona y año, aún estamos lejos del consumo de la Unión Europea, que supera los 17.

El queso es un alimento (casi) imprescindible, rico en proteínas, vitaminas, sales minerales y materia grasa necesaria en una dieta equilibrada y saludable. La leche y sus derivados, como es el caso del queso, aportan gran cantidad de calcio, capaz de fortalecer la estructura ósea. Además, este producto contiene sodio, que 'alimenta' el sistema nervioso; y zinc, para el sistema inmunitario.

Por lo que respecta al hábito de compra en nuestro país, se realiza en su mayor parte en supermercados (como Mercadona). Y es en este establecimiento en el que acaban de lanzar un nuevo queso ligero, muy sabroso y con proteínas de calidad, que llega para quedarse en las dietas más variadas y equilibradas.

En la variedad está el gusto

Quesos hay para todos los gustos: frescos (sólo hasta 30 días de curación), cremosos, tiernos, semicurados (3-6 meses en cámaras), viejos tostados, rallados… y muchos de ellos forman parte de las neveras en las que Mercadona va añadiendo referencias. En esta ocasión, queremos recomendaros especialmente el queso tierno de vaca Hacendado que está causando furor por su extra de sabor y sus propiedades saludables indiscutibles.

El queso es el derivado lácteo más consumido en España, y se trata de un producto que no puede faltar en las despensas, puesto que nos saca siempre del apuro de un aperitivo improvisado, una merienda fría fácil de preparar, o un bocadillo 'ready to go'.

Queserías Entrepinares, sello de garantía

El queso tierno de vaca de Hacendado del que todo el mundo habla está fabricado como muchos de Mercadona, por la empresa familiar vallisoletana Queserías Entrepinares (desde 1984). Se trata del mayor fabricante nacional de quesos, con una producción anual por encima de los 60 millones de kilos, y presente en 53 países.

El queso tierno de vaca madurado de Entrepinares está elaborado sin colorantes ni conservantes, a partir de leche pasteurizada de vaca, sal, cuajo y fermentos lácticos, sin gluten y sin huevo. Como en casi todos los quesos, también en este caso se recomienda sacarlo del frigorífico y abrir el envase 15 minutos antes de su consumo, para que vaya atemperándose.

El sabor cuenta, y las calorías también

Existen infinidad de tipos de queso, a partir del animal del que procede la leche, del periodo de curación, la manera de elaboración y conservación, los 'añadidos' extra. Por lo que respecta a los quesos de vaca, es cierto que van aumentando sus calorías en función de su tiempo de curación. Los tiernos tienen menor materia grasa porque contienen más agua, mientras que los quesos más fuertes y curados concentran y condensan sus nutrientes al máximo.

En cuanto al nuevo queso tierno de vaca de Hacendado, puede ser adquirido en bloque o bien precortado en lonchas. ¿Y qué le hace diferente de otros del mismo supermercado?

Queso tierno de vaca bajo en calorías y con proteínas de alta calidad Q.E.

Su aporte calórico es el primer punto a considerar, puesto que contiene menos de 0,5 gramos de hidratos de carbono, y apenas azúcares. De proteína de alta calidad incorpora 21 gramos, y aporta aún más calcio que otras propuestas del mismo lineal. En este último apartado, su aporte de calcio supera el 70% de la cantidad diaria recomendada en los adultos sanos.

Extra de sal, no apta para todos los públicos

Uno de los puntos más apetecibles y diferenciador de este queso tierno de vaca de Hacendado es su aporte extra de sal. Esta circunstancia lo hace especialmente sabroso, sin duda, pero también obliga a tener ciertas precauciones.

Este queso aporta 1,9 gramos de sal. Teniendo en cuenta esta cantidad, y que la Organización Mundial de la Salud aconseja no superar los 5 gramos diarios, no debemos excedernos en su consumo si tenemos cualquier tipo de contraindicación, retención de líquidos, problemas cardiovasculares o la tensión alta. O bien, el día que lo comamos, habrá que compensar su ingesta con alimentos más 'sosos'.

