Un cocinero explica por qué no quieren que los clientes pidan medias raciones: "Nos sienta mal"

Arroz y desgracias es un canal de entretenimiento con 850.000 seguidores en TikTok, 220.000 seguidores en Twitch y que está manejado por una familia con un restaurante en Guadalix de la Sierra.

Los responsables de este canal han concedido una entrevista al Huffington Post, en la que, entre otras cosas, explican que una cosa que les contraría mucho es que los clientes pidan medias raciones.

"Ellos están en todo su derecho, que para eso somos un restaurante, de pedir lo que quieran de la carta y la forma en la que quieran en la carta, nosotros desde dentro quisimos mostrar la realidad de lo que ocurre cuando haces esa jugada", dice Aarón, el hijo del matrimonio, recordando un día en el que llegó una mesa que pidió dos asadillos de primero y cuatro arroces para dos personas.

"Cuando entra esa comanda tengo que parar la cocina entera y dedicarme exclusivamente a esa comanda porque me ocupas la cocina entera", dice el hosteler en la entrevista.

"Si tengo que hacer cuatro arroces y tengo cinco fuegos, son cuatro huecos ocupados para ti y luego dentro del horno, otros cuatro. Es una carga de trabajo muy grande y para el flujo de trabajo", añade.

"Si venís a comer cuatro y me pides ocho medias raciones, el tiempo de preparación de una media ración es el mismo que de una entera, pero el precio no es el mismo y la cantidad tampoco, por tanto, me vas a cargar mucho trabajo", sentencia el hostelero.