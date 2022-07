Demuestra cuánto sabes sobre la paella: ¿adivinarías los ingredientes exactos de la receta tradicional?

Sin duda la paella es uno de los platos más representativos de nuestro país, y por ende, uno de los más polémicos. Si hablamos de paella valenciana hablamos de paella valenciana, no de arroz con cosas preparado en paella.

"El principio de todo pasa porque hay que entender que la paella antes de un plato es un recipiente", declaraba Quique Dacosta a 20minutos, quien comentaba que, a pesar de que 'paellera' está mal dicho, se ha terminado aceptado. "La paella es un recipiente, y no todo lo que pones en una paella es una paella, o por lo menos no una paella valenciana. Será un arroz en paella y le pondrás aquello que tengas en la despensa, pero como no se ajuste a los ingredientes de la paella valenciana no la podrás llamar paella valenciana. Tan sencillo como eso", nos indicó.

Ahora es tu turno. Selecciona en este juego el ingrediente que no forma parte de la receta auténtica de la paella valenciana. Si fallas se marcará en rojo la casilla. Solo el que está en verde es el ingrediente que sobra.

La manera tradicional de preparar la paella

Embajador de la Denominación de Origen de Arroz de Valencia, el chef asegura que la manera tradicional de preparar la paella es en el campo y a la leña: "Lo de cocinar la paella valenciana al fuego de leña no es porque sea más romántico, simplemente porque interfiere el aroma de la madera y es un ingrediente más que aporta valor añadido al resultado final de la receta", confesaba el chef durante la 34ª edición del Salón Gourmet.

Con o sin leña, el pasado mes de marzo los investigadores de la Universidad Católica de Valencia (UCV) confirmaron científicamente los ingredientes de este plato tan popular y que levanta algunas ampollas en su tierra de origen cuando no se prepara de manera ortodoxa. Puedes conocerlos todos en este enlace.