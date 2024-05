Cómo hacer un bizcocho saludable y barato de canela y limón

En España desde hace una década aproximadamente se ha popularizado la alimentación más consciente, evitando los alimentos procesados y buscando recetas más saludables. Ahora bien, el antojo de algo dulce y rico sigue estando allí y las recetas de postres saludables son una respuesta a matar el antojo sin remordimientos.

La creadora de contenido @amparo_lasnubes propone una receta fácil de bizcocho de plátano con canela y limón. El dulzor del plátano y los dátiles sustituyen al de una azúcar refinada y la canela y el limón le darán un toque especiado y de chispa.

Ingredientes del bizcocho de limón y canela

Esta bizcocho resultará en cuatro raciones y costará en torno a 15 euros, o sea, menos de cuatro euros la porción.

2 plátanos. Un kilo de plátano tiene un precio de 1,05 euros aprox.

2 huevos. Una docena de huevos tiene un precio de 2,19 euros aprox.

​50 gr de harina de avena. Medio kilo de harina de avena tiene un precio de 1,24 euros aprox.

​ 5 dátiles. Un paquete de 350 gr de dátiles tiene un precio de 2,19 euros aprox.

​Canela al gusto. Un bote de 40 gr de canela molida tiene un precio de 0,73 euros aprox.

​Ralladura de un limón. Un kilo de limones tiene un pecio de 1,89 euros aprox.

2 cucharaditas de polvo de hornear. Un paquete de 6 sobres de 16 gr de polvo para hornear tiene un precio de 2,69 euros. aprox.

​Chocolate derretido para cobertura. Una tableta de chocolate negro 70% tiene un precio de 2,65 euros aprox.

Elaboración del bizcocho de limón y canela

Trituramos el plátano troceado, el huevo y los dátiles hasta conseguir una mezcla homogénea y la echamos a un bol. ​Añadimos la harina de avena, la ralladura de limón, canela al gusto y polvo de hornear y mezclamos. En un molde forrado con papel de horno vertemos la mezcla. Metemos al horno a 170ºC por unos 30 minutos. Derretimos chocolate y lo esparcimos por la superficie del bizcocho.

Propiedades del plátano

El plátano es ideal para consumir diariamente por su alto contenido en vitaminas. Estimula la función gastrointestinal y facilita la digestión de las comidas. Ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y evita la anemia.

Mantiene en línea la presión arterial gracias a su contenido en potasio. Cuenta también con antioxidantes que mejora la circulación de la sangre, y, a su vez, en rico en vitaminas C y E.

Cada 100 gr de plátano contiene:

Calorías: 91 kcal

Proteínas: 1,1 g

Hidratos de carbono: 21 g

Grasas: 0,3 g

Fibra: 2,3 g

Más recetas saludables

Donuts de almendras. Si tenemos un molde de donuts, no hay excusa para no elaborar estos donuts con harina de almendras, una dulce con el que no pecaremos.

Tarta de boniato. El boniato es un tubérculo tradicionalmente recomendado para tratar la diabetes y destaca por su color naranja. Se puede utilizar en recetas saladas, en cremas o ensaladas, como dulces, como esta tarta de boniato con base de galleta.

Flan de calabaza. También de color anaranjado y atractivo como el boniato, de la calabaza se hacen estupendos postres como este flan fresco y ligero.

