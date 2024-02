Cómo hacer torrijas sin gluten paso a paso, un dulce típico de la Semana Santa en España

Llega la Semana Santa, una festividad cristiana propia de la cultura de España que trae consigo platos tan suculentos como las torrijas caseras. Lo cierto es que este dulce típico de nuestro país ofrece varias posibilidades a la hora de prepararlas, con o sin miel, con o sin azúcar, con pan o brioche, sin embargo, ¿qué hay de las personas que no pueden comer gluten?

No hay de lo que preocuparse. Existe la receta para los celiacos. Es tan sencillo como elegir un pan de torrijas que no contenga gluten, lo cual no es del todo complicado debido a la gran oferta que se encuentra disponible en el mercado. En cualquier caso, antes de ponerse con las manos en la masa, un apunte importante al respecto.

A diferencia de lo que se suele creer, la celiaquía no es una alergia ni tampoco una intolerancia. Se trata, realmente, de una enfermedad autoinmune, crónica y sistémica, que puede afectar a todos los órganos y aparatos del cuerpo humano. Está producida por la ingesta de gluten en personas con una determinada genética. Puede tener diferentes formas a lo largo de la vida del afectado.

Ingredientes necesarios para hacer torrijas sin gluten

Pan de brioche, sin gluten o pan de molde sin gluten.

1/2 litro de leche (puede ser también sin lactosa, para los intolerantes)

El contenido de una vaina de vainilla

La cáscara de una naranja

50 gramos de azúcar

Un huevo para rebozar

Aceite de oliva

Pasos a seguir para elaborar este dulce de Semana Santa

Para hacer esta receta de torrijas sin gluten, hay que seguir los siguientes pasos:

Poner en un recipiente la leche, la vainilla, la cáscara de la naranja ,el azúcar y una pizca de canela.

Llevar a ebullición durante un minuto, retirar del fuego y reservar. Dejar enfriar.

Cortar el pan en rebanadas de un grosor de tres dedos, aproximadamente. Se puede quitar la corteza si se prefiere.

Se pone a remojo en la leche, ya fría, unas dos horas. Dar la vuelta una vez durante el remojo.

Pasado este tiempo se rebozan en huevo y se fríen hasta que estén doradas.

Plato de torrijas. Getty Images

¿Cuántas calorías tiene una torrija casera?

Las calorías que puede tener una torrija varían dependiendo de si esta se ha hecho de forma casera o se han comprado y según los ingredientes empleados en ella. No es lo mismo una torrija a la que se añade crema o miel, que una torrija en la que se ha puesto más cantidad de azúcar o en la que se haya empleado pan brioche en lugar de pan al uso.

Así, hay personas que añaden a la leche más cantidad de azúcar y, después, espolvorean más azúcar por encima, llegando a gastar hasta 200 gramos de azúcar en la receta. Estas torrijas pueden llegar a tener más de 280 calorías por cada 100 gramos. En cambio, si se controlan las cantidades de azúcar e ingredientes calóricos o se elige un pan menos graso, el aporte calórico puede ser de unas de 200 a 240 calorías por cada 100 gramos.

Hay que tener en cuenta que, una torrija de 100 gramos es bastante pequeña, por lo que lo normal es que pesen un poco más y, por tanto, el número de calorías por ración aumenta más de 300 calorías por unidad.

¿De dónde vienen las torrijas?

Aunque el origen de las torrejas, torrijas o simplemente tostadas francesas no está muy claro, sí que se sabe que es una antigua receta. Al parecer, por su alto contenido calórico, pronto se convirtieron en una receta típica de la Cuaresma. Tiene su origen en el siglo XVI, sino de una receta con la que recuperarse del parto.

La primera referencia que se tienen de las torrijas figuran en De re coquinaria, recogidas en un recetario latino de los siglos IV o V escritas por el escritor romano Marco Gavio Apicio. Sin embargo, he aquí la nota discordante. En él se menciona que la rebanada de pan debe sumergirse en leche. Sin embargo, no habla del huevo. En cualquier caso, no fue hasta la Edad media cuando se popularizó la receta en la península ibérica, así como en otros países vecinos. Este es el caso, por ejemplo, de Inglaterra o Francia.

