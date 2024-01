Cómo hacer salsa tártara casera y por poco precio

El condimento de origen francés, la salsa tártara, es tradicionalmente perfecta para los platos de marisco cuando están ya fritos. Se sirve como acompañamiento, y en España así lo vemos. Partiendo de una textura de mayonesa, esta salsa es característica por su sabor agridulce gracias a la amplia combinación de ingredientes, y es idónea para mojarla tanto en platos de pescado a la parrilla como en otros tipos de mariscos.

Siendo una de las más conocidas del mundo, esta salsa es muy fácil y rápida de elaborar, y su secreto se esconde en los ingredientes que son de primera calidad.

Ingredientes

Esta receta es para cuatro personas y por menos de tres euros por ración.

Un huevo duro. Precio aproximado de 1,59 euros la media docena.

Mayonesa. Precio aproximado de 1,16 euros.

Cebolla morada. Precio aproximado de 1,42 euros.

Pepinillos. Precio aproximado de 1,25 euros.

Perejil picado. Precio aproximado de 1,09 euros.

Cucharadita de mostaza. Precio aproximado de 2,95 euros.

Ajo en polvo. Precio aproximado de 2,65 euros.

Pimienta. Precio aproximado de 0,65 euros.

Sal

Chorrito de vinagre de manzana. Precio aproximado de 0,90 euros.

Elaboración

Cascamos un huevo duro y lo rallamos. ​Añadimos a un bowl la ralladura del huevo junto con la mayonesa, la cebolla morada, los pepinillos y el perejil finamente picado, además de una cucharadita de mostaza, el ajo en polvo, la pimienta, la sal y un chorrito de vinagre de manzana. Mezclamos todo bien y lo dejamos enfriar en la nevera de un día para otro.

Propiedades de la mayonesa

La mayonesa es nuestra salsa amiga en muchas de las comidas más típicas en España como la ensaladilla rusa, los espárragos, los huevos rellenos o los míticos langostinos navideños. Por supuesto, también es uno de nuestros recursos más disponibles para nuestros aderezos de ensaladas, sándwiches o patatas fritas.

Sin embargo, bien es sabido que las salsas no son demasiado buenas para tomarlas de forma regular en nuestra alimentación, pero no es lo mismo usar una mayonesa casera que usar una del súper o una mayonesa industrial. La primera, la mayonesa casera, si se hace bien, no es tan mala como la pintan ni tan poco sana como pensamos.

Por cada 100 g, la mayonesa contiene:

361 calorías

800 miligramos de sodio

57,58 gramos de agua

