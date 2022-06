El cóctel refrescante para el verano que puedes hacer en casa, según el Mejor Bartender de España

Se podría decir que Ibiza le ha abierto las puertas del éxito a este griego que hace apenas unas semanas se convirtió en el Mejor Bartender de España 2022. Ahí es nada.

"Llevo 14 años trabajando en el sector de los bares. Hice mis primeros pasos en mi ciudad natal, Tesalónica -Grecia-, y luego me trasladé a Atenas con el fin de adquirir más experiencia profesional. En 2013 estuve en la final de World Class Grecia y unas semanas después de la competición empecé a trabajar en Mykonos hasta 2018 en bares y restaurantes de alta gama", comenta sobre la trayectoria profesional en su país Konstantinos Panagiotidis elegido Mejor Bartender de España 2022.

En la actualidad es el bartender de Jul’s Restaurant en Ibiza: "En 2019 tomé la decisión de mudarme a Ibiza y desde entonces, Jul's Restaurant es mi segundo hogar. Jul's es uno de los factores clave que me ayudó a ganar el Spanish World Class de 2022 porque me apoyaron en todo momento durante esta exigente competición".

Conseguir convertirse en el Mejor Bartender de España 2022 es una cuestión de mucho trabajo y talento, aunque Panagiotidis tiene claro dónde está la clave del éxito: "El mejor bartender debe tener como prioridad principal a sus clientes. La coctelería se basa en la satisfacción del cliente. Cuando empiezas a construir sobre eso, has dado el primer paso hacia el éxito", confiesa.

"Aparte de eso, debe ser inquieto y debe seguir esforzándose en ser cada día mejor. Sin evolución, te quedas atrás y en estos tiempos en los que todo se mueve superrápido, quedarse atrás no es una muy buena idea. Por último, debe respetar a sus compañeros de trabajo porque, al fin y al cabo, nuestros compañeros son nuestra segunda familia y sin su apoyo será imposible llegar a la cima", confiesa.

El papel del bartender a día de hoy

Según Konstantinos, "la figura del bartender en España ha dado grandes pasos en los últimos 10 años". "Hoy en día es un fenómeno común encontrar grandes bares españoles en listas famosas como la de los "World's 50 Best Bars". Año tras año tenemos una nueva incorporación y el estatus del bartending español sigue creciendo año tras año".

"Sería increíble que los bartenders pudiéramos situar la escena del bartending español en un nivel tan alto como el de la gastronomía española. Estoy seguro de que por el momento, estamos en el camino correcto para este logro", asegura.

Un cóctel refrescante

Para gustos, los colores, y según el Mejor Bartender de España 2022, no hay ni un destilado poco recomendado ni una mezcla imposible; todo depende de las preferencias de cada uno: "No puedo decir que haya destilados buenos o malos para preparar un cóctel. Depende totalmente del gusto personal del barman y de con qué tipo de espirituosos le gusta preparar y servir las bebidas. A mí me gusta hacer cócteles con tequila y ginebra y podría decir que quizás evito el vodka para mis tragos. Pero, vuelvo a repetir que esto es una opinión completamente personal".

Combinar sabores es todo un arte, y aunque sin duda pocos lo hacen con la maestría de Panagiotidis, según el barman, no hay ninguna combinación imposible: "Seguro que hay algunas ocasiones realmente difíciles, pero creo que todo tiene que ver con el equilibrio correcto y la técnica adecuada. Se puede mezclar casi todo, pero antes hay que estudiar a fondo cada uno de los ingredientes para entender cómo se comportan por sí mismos, pero también en combinación con otros".

Siempre hay un cóctel para cada momento, y con el verano a la vuelta de la esquina y los termómetros que no paran de subir, lo que buscamos es una receta que no nos lleve mucho tiempo y que nos refresque por dentro. Y con estas directrices, Panagiotidis lo tiene claro: el Jardín del Edén.

Se trata de un cóctel a base de ginebra Tanqueray No10 para el que además necesitamos 45 ml de ginebra Tanqueray No10, 10 ml de zumo de jengibre, 30 ml de zumo de pepino, 10 ml de jarabe de azúcar, 20 ml de zumo de lima y soda o tónica.

Para preparar este sencillo cóctel, Konstantinos nos propone: "Añade todos los ingredientes en un vaso highball (excepto el refresco o la tónica) y mézclalos bien. A continuación, añade cubitos de hielo y completa con el refresco. Vuelve a remover suavemente y adorna con 2 rodajas de pepino y una ramita de menta". Una receta de lo más sencilla para convertirte en el perfecto coctelero.