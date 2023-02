Bocados crujientes de boniato pollo y queso, un entrante con el que sorprenderás

Receta: Bocados crujientes de boniato pollo y queso Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:20 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:35 Bocados crujientes de boniato pollo y queso Dificultad baja Tiempo 35 minutos Raciones 4 Calorías 340 kcal

Si hay un tubérculo de moda y que levanta pasiones es el boniato. Es muy saludable y contiene muchos nutrientes que nos alimentan hasta el alma. Después de un verano caluroso regresé a casa y me encontré en la bolsa de los boniatos que le habían salido hojitas, así que lo planté. No sé si fue una buena opción, ya que coincidencia o no mi terraza sufrió una invasión de hormigas, y a lo que se ve a ellas también les parece rica esta raíz; eso sí, sus hojas decoraron mis macetas de forma muy hermosa.

Beneficios de consumir boniato

Piel radiante. Los boniatos contienen altos niveles de provitamina A y vitamina C. La vitamina A ayuda a mantener la piel sana, y la vitamina C ayuda a su cuerpo a producir colágeno, una proteína esencial para la salud de la piel.

Fortalecimiento inmunitario. Los boniatos, gracias a su contenido en fibra prebiótica y almidón resistente (solo si los cocinas al vapor o al horno y los dejas enfriar toda una noche sin calentarlos a más de 130º), mejoran la salud intestinal y de nuestra microbiota y en consecuencia ayudan a proteger las células que forman el sistema inmunitario.

Equilibrio energético. Los boniatos tienen un índice glucémico bajo, lo que significa que el sistema digestivo las convierte en azúcar lentamente. Esto evita los picos de azúcar en la sangre y proporciona un suministro continuo de energía.

Su origen

Los boniatos son originarios de Centroamérica, pero hoy son cultivados en las regiones templadas cálidas de todo el mundo, incluidos los trópicos. No forman parte de la familia de las patatas, sino de las Convolvuláceas. Existen en diferentes colores, de blanco a naranja, pero las variedades de carne naranja son las más populares.

Recomendaciones

Come los boniatos con su piel , que es rica en fibra.

, que es rica en fibra. L os beneficios de comerlos con un poco de grasa . Combina los boniatos con grasa, como el aguacate, las nueces o el aceite de oliva, para ayudar a su cuerpo a absorber bien los nutrientes.

. Combina los boniatos con grasa, como el aguacate, las nueces o el aceite de oliva, para ayudar a su cuerpo a absorber bien los nutrientes. Elige las patatas naranjas. Opta por variedades de batatas con carne de naranja brillante, que contienen más beta-caroteno. El betacaroteno es un agente fitoquímico provitamina A que ayuda a mantener una piel sana.

En la cocina

Patatas dulces a la parrilla. Asar los boniatos en una marinada inspirada en la cocina asiática es una deliciosa opción de acompañante. Mezclar un poco de jarabe de arce con salsa de aminos de coco o en su defecto salsa de soja baja en sal. Añadir trozos de boniato, espolvorear con semillas de sésamo y tostar en el horno durante unos 30 minutos.

En papillote. Los boniatos a la parrilla son una excelente opción para rellenar un wrap, con hummus y brotes de espinacas jóvenes, acompañado de pollo o pavo.

Sopa de boniatos. Utiliza los restos de boniatos cocidos como base para hacer una sopa rápida y sabrosa. Saltea cebolla, ajo y jengibre, añada los boniatos cortados en cubitos y el caldo de verduras. Cocina hasta que las verduras estén tiernas, sírvelas con nuez moscada rallada o semillas de calabaza tostadas.

Truco. Guarde los boniatos en un lugar fresco, protegido de la luz del sol. Evite guardarlos en la nevera, lo que podría hacer que pierdan su sabor. Compra de cultivo ecológico porque son más sabrosos y están libres de pesticidas y herbicidas tan perjudiciales para la salud.

Bocados crujientes de boniato pollo y queso Ingredientes 4 boniatos medianos cocinados al vapor o al horno 1 pechuga de pollo cortada muy finamente Una taza y media de queso manchego rallado o queso parmesano rallado 2 tazas de pan rallado 6 cucharadas de mantequilla salada Sal integral y pimienta negra 1 cucharadita de pimentón picante Aceite de oliva virgen extra, para pincelar 2 cucharadas de hojas de tomillo fresco 2 cucharaditas de salvia fresca picada

Elaboración Precalienta el horno a 180º. Quita la piel de los boniatos. Al estar fríos suele eliminarse fácilmente. Colocarlos en un bol y triturar bien. Agrega el queso y una pizca de sal y pimienta. Coloca los filetes de pollo extendidos y con la ayuda de una cuchara coloca una cucharada de la mezcla anterior y enrolla el pollo. Repite la misma acción con cada filete. Mezcla el pan rallado, y las especias en un tazón y pasa cada arrollado por esta mezcla, si no se adhiere bien pésalos previamente por aceite o por huevo batido y vuelves a pasarlo por la mezcla del pan rallado. Coloca los arrollados ya empanados en una bandeja para hornear previamente engrasada con aceite o puedes usar papel de hornear para que no se peguen. Puedes conseguir papel libre de tóxicos en herbolarios. Hornee por 15 minutos, voltee y hornee por otros 15 minutos o hasta que estén dorados y crujientes. Mientras tanto, derrita la mantequilla, el ajo y el tomillo en una sartén pequeña a fuego medio. Cocine de 1 a 2 minutos hasta que esté fragante. Rocíe la mantequilla sobre los bocados calientes. Puedes agregar queso extra con la salvia y las hojuelas de o ají argentino por encima. Sirve los bocados tibios o a temperatura ambiente.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.

Referencias