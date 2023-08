Los trucos definitivos para que las croquetas queden perfectas en la freidora de aire

Dentro de los platos tradicionales de España, las croquetas son uno de los que más fama tienen y las candidatas a ser de las comidas favoritas de la mayoría de casas. Ya sean de jamón, de cocido, de boletus o espinacas, las croquetas siempre son un acierto.

Eso sí, lo que también tenemos claro es que existen croquetas y croquetas, y conseguir el resultado perfecto no es tarea fácil. Necesitan el punto perfecto, para que se mantengan sabrosas por dentro y crujientes e intactas por fuera, y esto no siempre es fácil, porque en el proceso de freírlas a menudo suele ser complicado conseguir que estén tan buenas como las que pedimos en un restaurante o las que disfrutas en casa de tu abuela.

Este reto además, no solo se pone complicado cuando las cocinamos en la sartén con aceite, sino que cuando la receta se elabora en la airfryer seguro que has escuchado a más de una persona quejarse por no conseguir que queden igual que pasadas por aceite.

Así que si eres una de esas personas que ha acudido a este electrodoméstico tan práctico que ha entrado en casi todas las casas, te vamos a dar el truco para que lo aproveches como se merece y consigas las croquetas perfectas de forma rápida, sencilla y más saludables.

Cómo conseguir la croqueta perfecta en la freidora de aire

Uno de los problemas que más se repite a la hora de cocinar esta receta es que las croquetas se abran y nos dejen la bechamel, por un lado, y el rebozado por otro, o que no queden suficientemente doradas por fuera aunque estén hechas por dentro.

Es importante que tengamos en cuenta cuatro factores cuando nos pongamos a cocinar: el modelo de nuestra airfryer, la cantidad de croquetas que vamos a preparar, el tamaño de las mismas y si están o no congeladas.

Para empezar, hay que tener en cuenta que lo ideal es que estén descongeladas, por lo que si las tienes en el congelador es mejor que esperes. Una vez que estén listas, puedes añadirlas a la cesta de la freidora, pero sin olvidarte de añadirle un poco de aceite (si es en spray mucho mejor).

La temperatura debe estar entre 170-180 º C y el tiempo ideal es entre 15-20 minutos aproximadamente. Es importante que tengas esto en cuenta para no caer en los errores que nos llevan a los resultados que hablábamos al principio.

Mientras están en la cesta hay que ir removiéndolas de vez en cuando y vigilando el punto en el que están, porque como te hemos indicado, tienes que tener presente que cada modelo de freidora es distinto.

Por último, lo ideal, es que añadas entre 6 y 10 croquetas, dependiendo de su tamaño e intentar que no estén muy pegadas unas de otras, mientras vas removiéndolas, para que se hagan por todos lados. Si puede ser también es mejor que utilices pinzas en este paso, mejor que otros utensilios que puedan romperlas.

Cuando pase el tiempo estipulado, podemos comprobar si hemos dado en el clavo o si necesitan un rato más. En ningún caso modifiques los grados ni añadas más una vez hayas empezado a cocinarlas.

