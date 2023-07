Descubre la tarta de chocolate más saludable y nutritiva que vas a ver

¡Cuántas maravillas se pueden hacer hoy en la cocina! Hace años pensaba en los helados como algo complicadísimo, pero con tantas publicaciones sobre alimentación, vamos teniendo muchas innovaciones e ingredientes que sorprenden, quizás por tantas intolerancias. Hemos salido de lo típico y cada vez más revolucionamos la forma tradicional de hacer este tipo de recetas.

La evolución en las edades del hombre es muy curiosa, ahora que lo pienso. Nuestros padres pasan de preocuparse por dar de comer a sus bebés súper sano, a en algún momento saltar a darles chocolate ¿Cuándo fue ese día? ¿Te acuerdas?

Con esto no digo que no sea sano, todo depende, claro. Me viene a la mente la primera vez que mi abuela me dejaba pasar el dedo por la mezcla de la tarta de chocolate que estaba preparando, que por lo que recuerdo, mi dedo era la mitad de tamaño, así que debo haber sido muy pequeña. Y si has leído alguna de mis recetas de chocolate, sabrás que me apasiona, pero solo del bueno, ese que es al 90% con muy poca azúcar, pero más saludable, ecológico y de comercio justo.

En la adolescencia y juventud, el chocolate pasa a ser como un pecado. Aún recuerdo la voz de mi madre diciéndome que es malo para los granos y de mi profesora de baile que se empeñaba en que no podíamos pasarnos en un gramo de más (en los 90´s había fobia a las grasas). Entonces pasé a comerlo en poquísimas ocasiones, casi a escondidas o quizás para consolar el corazón roto adolescente. Pero cuando pasas los 40, tengo la sensación que te vuelves "ChocoLover", y ya sea porque nos falte magnesio o por los recuerdos felices de nuestra infancia. Comienzas a amarlo y como dicen por ahí “te lo pide el cuerpo”.

Si quieres permitirte de disfrutar ocasionalmente esta tarta u otros dulces, te recomiendo consumirlos preferentemente después de la comida. ¿Has probado alguna vez tomar vinagre de manzana antes de comerlos? Algunos estudios sugieren que podría ayudar a reducir la probabilidad de aumentar tus antojos y a disminuir significativamente el pico de glucosa que se genera tras una comida rica en azúcares o almidonada.

Para más consejos sobre el control de la glucosa y disfrutar recetas divertidas, puedes consultar el libro “La revolución de la glucosa: El Método” de la autora Jessie Inchauspé, de Editorial Diana. Un libro divertido que te permitirá explorar nuevas, pautas alimentarias, recuperar energía y mejorar tu bienestar.

Ingredientes

100 g de galletas de chocolate sin gluten trituradas.

50 g de leche vegetal (de coco o almendras).

200 ml de leche de coco (en lata, sin agitar) puedes reemplazarlo por una lata de garbanzos más 3 cucharadas de leche de almendras.

100 g de chocolate negro (90% cacao o más), derretido al baño María.

3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, puedes reemplazar parte del cacao por proteína en polvo con sabor chocolate.

1 sobre de gelatina sin sabor o colágeno en polvo (aproximadamente 7 gramos).

1 cucharada de endulzante (como azúcar de coco, te dejo otras opciones de endulzante aquí), ajusta la cantidad según tu gusto.

1 cucharada pequeña de extracto de vainilla.

Elaboración

Para hacer la base, tritura las galletas de chocolate sin gluten hasta obtener una consistencia como de arena. Agrega la leche vegetal (de coco o almendras) a las galletas trituradas y mezcla bien hasta obtener una masa húmeda. Presione firmemente la mezcla en la base de un molde desmontable para tarta, asegurándose de formar una base compacta. Para hacer el relleno, cuando estés derritiendo el chocolate, agrega la gelatina o colágeno y revuelve hasta que no haya grumos. En un bol grande, mezcla la leche de coco con el chocolate negro derretido hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Añade el endulzante y el extracto de vainilla, y remueve. Agrega el cacao en polvo sin azúcar y mezcla bien hasta que no haya grumos. Para armar la tarta, vierte la mezcla sobre la base de galletas en el molde desmontable para tarta. Mete la tarta en la nevera durante al menos 4-6 horas, o hasta que el relleno esté completamente firme. Una vez que la tarta esté bien fría y firme, retírala del refrigerador y con cuidado sácala del molde desmontable. Puedes decorar la tarta con algunas nueces picadas adicionales, con frutas del bosque o con ralladura de chocolate negro antes de servirla. Corta en porciones y sirve esta deliciosa tarta de chocolate húmedo, sin harina y sin horno y ¡Disfruta de este delicioso postre sin gluten! Recuerda mantener cualquier porción sobrante refrigerada. ¡Buen provecho!

Propiedades del cacao

El cacao contiene un grupo de compuestos fitoquímicos llamados flavonoides, antioxidantes que se asocian a una reducción del riesgo de enfermedad cardíaca. De hecho, estimulan la producción de colesterol bueno y reducen la presión arterial.

Además, fortalece muchos procesos químicos del organismo, como la producción de energía gracias a su contenido en magnesio. Este mineral vital contribuye a la buena salud de la sangre, el cerebro y los nervios. Según estudios, también podría contribuir a la regulación de los niveles de azúcar en la sangre y a la prevención de la osteoporosis.

La feniletilamina, un fitonutriente presente en el cacao, estimula la producción de serotonina en el cerebro. La serotonina es conocida como la hormona del bienestar, ya que promueve la sensación de felicidad y bienestar.

Como curiosidad que igual no sabías, el cacao en polvo crudo se elabora a partir de granos de cacao no tostados, ricos en antioxidantes, en un nivel superior al cacao procedente de granos tostados. También es un alimento natural rico en nutrientes, pero cuando se transforma en chocolate, utiliza muchas grasas con azúcares añadidos y anula muchos de sus beneficios para la salud, por lo que es más conveniente consumirlo en forma de polvo o trozos para obtener los máximos beneficios nutricionales

