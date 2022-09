El sorprendente alimento de la dieta sin restricciones de Alcaraz: "Como mucho cuando estoy en Murcia"

Tras cinco horas y 16 minutos de partido, Carlos Alcaraz se ha hecho con la victoria en un partido histórico. El murciano ha conseguido vencer a uno de sus más duros rivales, Jannik Sinner, en unos cuartos de final memorables que le llevan a las semifinales del US Open 2022.

En este torneo, Alcaraz está sacando su mejor tenis, demostrando una resistencia digna de número uno. Su esfuerzo y su alto nivel físico ya son su marca de identidad y le han llevado a conseguir logros que, a sus 19 años, dejan boquiabiertos a expertos y otros deportistas. La clave de su éxito no es solo el entrenamiento físico: Carlos sabe que una buena alimentación es clave.

Aunque asegura que cuida mucho lo que come, Alcaraz, en una entrevista con ATP Tour, reconoce que no sigue una dieta demasiado estricta. El jugador ha aprendido a comer aquellos alimentos que beneficiarán a su rendimiento, pero esto no evita que, de vez en cuando, se permita algún que otro capricho. "No sigo una dieta en sí, pero sí que intento cuidarme. He aprendido mucho a comer lo que sí me conviene para mi carrera, y lo que no. Pero cuando toca saltarme un poco la dieta, lo hago", señala el tenista.

El capricho más sorprendente de la dieta del tenista

"¿De qué se sorprendería la gente que te gusta comer?" Ante esta pregunta Alcaraz tiene algo de dudas: "En realidad, soy muy simple. No creo que sorprenda a alguien con lo que como", reconoce. Pero si tiene que elegir algo, el tenista se decide por el kebab.

Desde el restaurante Hamdi en el corazón de Estambul, un chef turco nos explica los detalles de la receta de un auténtico kebab. Así es uno de los tradicionales platos de Turquía.

Este plato, propio de la gastronomía del Medio Oriente, forma parte de la dieta de cada vez más personas. Un plato económico y fácil de encontrar, gracias a los miles de restaurantes dedicados a él que se encuentran en las calles. De hecho, Alcaraz lo disfruta, sobre todo, en su ciudad natal. "Como mucho cuando estoy en Murcia", declara el jugador.

Un kebab envuelto en pan durum Milos Antic (iStock)

Esta especie de "burrito" de carne especiada estilo árabe, envuelto en pan durum, con verduras como la lechuga o el tomate, admite una gran cantidad de variaciones. Desde patatas fritas, salsa de yogur, salsa picante, falafel... Las opciones son infinitas y convierten al clásico kebab turco en una de las comidas más versátiles.

Pero esta no es la única excepción que el deportista hace en su dieta de forma habitual. Aunque el tenista no es demasiado fan de los dulces, tiene otros placeres culpables. "Cuando estoy en Murcia me gusta de vez en cuando meterme mi hamburguesa, mi pizza… me mola mucho".

