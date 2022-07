Receta de kebab casero en menos de 15 minutos

Receta: Kebab casero Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: - Tiempo total: 00:15 Kebab casero Dificultad Dificultad Tiempo 00:15 Raciones 4 Calorías 207

No, ni el calor ni el tiempo son excusa para no comer saludable. Vale que te des algún que otro caprichito, que para algo es verano, pero en el día a día querer es poder, y no hay excusa para hacer recetas deliciosas y saludables en muy poco tiempo.

Seguro que te has comido más de un kebab volviendo de fiesta y te ha sabido a gloria bendita. Bien, pues también puedes prepararlo en casa en tan solo 15 minutos con esta receta que proponen Rafael Ansón y Marta Garaulet en su libro Simplicity.

Kebab casero Ingredientes Tortillas de harina, de creps o maíz Media pechuga de pollo Lombarda Cebolla Lechugas Yogur desnatado Media cucharada de mayonesa light