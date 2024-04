¿Se puede congelar el queso? Esta es la manera correcta de hacerlo

El amante del queso lo guarda en una zona no muy fría de la nevera y no en papel film, ni de aluminio o envasado al vacío. Lo ideal es tener papel microperforado, que es el que utilizan las buenas queserías. Pero si no tenemos, que será lo normal, podemos usar papel de horno, papel parafinado o papel encerado. Bueno, no todos los quesos tienen la misma temperatura adecuada de conservación. Eso varía en función de su edad, de su dureza, del tipo de leche que se ha utilizado... Cada queso nos pide un tipo de conservación diferente para mantener todo su sabor y la textura adecuada. Pero, por ejemplo, el queso curado no debemos guardarlo en la nevera.