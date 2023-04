¿Por qué la yema del huevo cocido se pone gris? Descubre la razón

Siempre hay que tener huevos en casa. Además de delicioso y nutritivo, este alimento rico en proteínas es de lo más económico y versátil. En tortilla, en revuelto, frito, cocido... maneras de preparar los huevos existen para todos los gustos y para todas las ocasiones.

Una de las maneras más útiles en las que podemos cocinar este producto es cocido, ya que se nos abre un abanico de deliciosas posibilidades como ensaladas, huevos rellenos, desayunos... aunque es importante tener bien claro el punto en el que queremos dejar el huevo.

Aunque depende de la receta querrás un huevo cocido con la yema más líquida o más consistente, seguro que alguna vez te ha ocurrido lo de cocer un huevo, pelarlo, partirlo y observar que la yema está cubierta por un tono grisáceo que no terminas de identificar. ¿Qué es y por qué ocurre?

Huevos pasados de cocción

Cuando después de cocer los huevos al abrirlos encuentras este color en la yema, no sufras, el huevo no estaba en mal estado, simplemente lo has cocido de más.

Si cocemos los huevos durante demasiado tiempo (más de 15 minutos), la clara libera sulfuro de hidrógeno. Al reaccionar con el hierro de la yema se forma sulfuro ferroso, que le da color gris verdoso y olor desagradable. Es más acusado en huevos poco frescos #gominolasdepeseta pic.twitter.com/qrARaoGqxo — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) February 27, 2021

¿Qué es lo que ocurre realmente para que la yema pase de su característico color amarillo a este gris sospechoso? Se trata de una reacción química que ocurre al tener el huevo sometido a altas temperaturas demasiado tiempo. La clara libera sulfuro de hidrógeno, que al reaccionar con el hierro que contiene la yema forma sulfuro ferroso, explicaba en 2021 el doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos Miguel A. Lurueña a través de un hilo en Twitter.

Según explicaba el experto, esto es más común que ocurra cuando los huevos no son demasiado frescos, y aunque que aparezca este color durante la cocción no supone ningún riesgo para la salud, sí es cierto que puede afectar al olor y el sabor del propio huevo, que tiende a ser más sulfuroso.

