¿Horno o freidora de aire? Descubre cuál consume menos para ahorrar en la factura de luz

Desde que, allá por junio de 2021, se sufriera la primera subida del precio de la luz, los hábitos de consumo en España a la hora de utilizar los electrodomésticos ha cambiado. Ahora, son muchos los que tienen en cuenta las franjas horarias más baratas y también quienes buscan las tarifas más económicas para intentar abaratar el gasto de las facturas a final de mes. Claro que, quizás, lo primero que deberíamos saber antes de tomar una decisión es cuánto consumen los electrodomésticos y si nos compensa potenciar el uso de algunos en detrimento de otros.

En concreto, del horno frente a las freidoras de aire, que nos han robado el corazón por su capacidad de hacer patatas fritas. Mientras que el primero tiende a consumir entre 2.000 y 5.000 watios, las segundas se quedan entre 700 y 2.000W (si hablamos de los tamaños más grandes), sin perder de vista que, en principio, usarla exige menos tiempo de cocción y potencia, por lo que, a todas luces, podríamos decir que es más económica que el horno en lo que al consumo de electricidad se refiere.

Teniendo esto claro (¡y sin demonizar a los hornos de convección, que también aprovechan la circulación de aire caliente!), podemos darle prioridad en la cocina a las airfryers. Eso sí, para lograrlo, debemos tener una que cumpla con las expectativas, como la nueva de Cecotec que, además de tener una potencia de 1700W, nos ofrece hasta doce programas preestablecidos que nos ayudarán a optimizar los tiempos de cocinado y la temperatura para sacar el máximo rendimiento en el menos tiempo posible.

Esta freidora de aire ofrece seis litros de capacidad. Cecotec

Además de su consumo menos elevado, a lo que contribuye su potencia que permite cocinar de manera más rápida todos los platos, esta freidora de aire reúne las características que le pedimos a este pequeño electrodoméstico. Por un lado, incluye programas preestablecidos para conseguir que cada alimento se prepare de forma perfecta, con la temperatura y el tiempo de cocción adecuados.

De hecho, este es uno de los modelos del mercado con más funciones, hasta 12. También incluye función temporizador de funcionamiento, para evitar incurrir en un gasto excesivo de energía cuando no lo estemos usando. Y otra de las prestaciones más destacadas es su capacidad de seis litros, una medida que no es habitual para estos gadgets culinarios, a no ser que optemos por los modelos dobles que pueden alcanzar hasta los 11 litros.

¿Sustituye la freidora de aire al horno eléctrico?

Entonces, ante las prestaciones ventajosas que ofrecen freidoras de aire como el modelo destacado de Cecotec y el bajo consumo de este pequeño electrodoméstico, cabría esperar que las airfryer desbancaran a los hornos convencionales y que, incluso, los sustituyeran. Sin embargo, hay varias cuestiones de peso que nos hacen mantener al gran electrodoméstico como uno de los indispensables en nuestra cocina.

Cecofry Bombastik 6000 Cecotec

La capacidad es una de las razones, ya que, aunque las freidoras de aire son muy útiles para preparar grandes piezas (siempre que el tamaño lo permita) como contramuslos de pollo, los asados o las preparaciones para más cantidad de personas requieren de un mayor espacio. De hecho, no hay que olvidar que las freidoras sin aceite son una versión reducida de los hornos, por lo que resultan muy prácticas para cuando tenemos que preparar pocas raciones o no contamos con tiempo suficiente para esperar a que el electrodoméstico alcance la temperatura adecuada.

