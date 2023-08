Este es el mejor pelador de patatas de Amazon con calidad profesional para no desperdiciar alimentos al quitarles la piel

Los pequeños electrodomésticos se han adueñado de nuestras cocinas al permitirnos agilizar procesos y ahorrar tiempo en las elaboraciones. Los robots de cocina eran los favoritos hasta que llegaron a España las freidoras de aire, unos dispositivos con un funcionamiento similar a los hornos de convección, pero con un consumo mucho menor. Sin embargo, además de invertir en estos aparatos culinarios, en los fogones necesitamos utensilios básicos para las tareas más rutinarias, como unas tablas de cortar, un colador o un pelador de patatas.

Este último, aunque no es indispensable porque un cuchillo puede hacer la misma función, ha solucionado los problemas de los que no tenían destreza para eliminar las pieles de frutas, verduras y otros alimentos. De hecho, se trata de una herramienta que ofrece mayor seguridad a la hora de realizar esta tarea. A la hora de comprar un pelador, solemos conformarnos con cualquier modelo que encontramos en las tiendas sin saber que, con nuestra elección podemos terminar perdiendo dinero. Por un lado, si la cuchilla que incorpora el pelador no es adecuada, podemos eliminar no solo la piel si no partes de la patata, lo que supone un desperdicio alimentario. Por otro, si nos decantamos por uno de mala calidad o con materiales inadecuados, se oxidará rápidamente y tendremos que volver a adquirir otro.

Por eso, todas las personas que en algún momento tienen pensado hacer una incursión en la cocina deberían tener claro cómo debe ser un buen pelador de patatas para evitar tirar la mitad del alimento al quitarle la piel o contaminarlo con el óxido de las cuchillas de poca calidad. Así, es importante que el acero sea el protagonista, pudiendo optar por mangos del mismo material, de plásticos o de silicona, aunque los dos últimos siempre serán algo más difíciles de limpiar. También, hay que buscar marcas de confianza que aseguren durabilidad y seguridad; y buscar la opinión de otros usuarios para rastrear sus recomendaciones, para lo que Amazon es un auténtico aliado.

El pelador de patatas favorito de Amazon

Escoger un buen pelador de patatas no es baladí, aunque a muchos se lo parezca: dependiendo del mango ergonómico, el material de fabricación o las cuchillas, esta herramienta hará mejores cortes o tardará menos tiempo en pelar las frutas y verduras escogidas. Por eso, antes de comprar uno es importante atender a las opiniones de usuarios que ya han probado el objeto de deseo para saber si es tal y como lo esperábamos. Amazon, para ello, es una fuente de información en la que es fácil encontrar los favoritos de los usuarios, ya sea por el número de valoraciones que acumula, por la nota media que ostenta o porque cuenta con la etiqueta de aprobación del ecommerce que asegura que es una buena compra.

Y esto es, precisamente, lo que ocurre con el mejor pelador de patatas de Amazon, de la marca de cocina Arcos, que con más de 4.000 valoraciones, una nota media de 4,7 sobre cinco y la etiqueta Amazon’Choice (productos con una alta puntuación y un buen precio disponibles para su envío inmediato) se convierte en la mejor opción. ¿Su relación calidad precio? Inmejorable: cuesta menos de cinco euros.

EL mando es rígido pero ergonómico, para evitar hacer más fuerza de la necesaria. Amazon

Datos estructurados producto Nombre: Pelador Profesional Descripción: Pelador profesional de 130 mm en acero inoxidable cromado para pelar frutas y verduras. Es un utensilio de cocina pensado para cortes finos y con diseño ergonómico. Marca: Arcos Rating: 4.7 Autor del rating: 20deCompras Precio: 4.95 Imagen:

Entre los motivos por los que este pelador de patatas se ha convertido en la mejor propuesta para incluir en nuestra cocina cabe destacar su diseño ergonómico: el mango está preparado para un fácil agarre y para que, con la mínima presión, podamos desprender la piel del tubérculo sin llevarnos toda la carne o la pulpa. Algo que, sin duda, también mejora gracias a la calidad de las cuchillas de acero inoxidable cromado: duras, afiladas y precisas para pelar o cortar con calidad profesional.

Además, gracias a la elección del material, se puede fregar o meter en el lavavajillas sin miedo a que se oxide o pierda las cualidades de corte por las que lo hemos comprado.

¿Qué pasa si comes piel de patatas?

Aunque uno de los gestos más repetidos en las cocinas es el de pelarlas, cocinar las patatas con piel también nos permite aprovechar sus beneficios. De hecho, los expertos aseguran que prepararlas fritas sin quitarles la piel es más nutritivo para nosotros, puesto que conservan toda la fibra, lo que las hace más saciantes, y también la vitamina C que contiene. Además, en el recetario español, la cocina de aprovechamiento es un básico y las partes que desechamos para determinadas elaboraciones pueden servirnos para preparar otro plato delicioso.

Por ello, no existe riesgo de comer la piel de las patatas siempre y cuando tomemos una serie de precauciones antes de cocinarlas que, de no hacerlo, sí pueden suponer un riesgo para nuestra salud. Para empezar, debemos lavarlas para eliminar todos los restos de tierra puesto que este tubérculo ha estado en contacto directo con ella y, por tanto, con posibles microorganismos patógenos. Basta con un simple aclarado ya que, al cocinarlas se eliminan las bacterias, por lo que no es necesario desinfectarla.

También es importante prestar atención a las marcas verdes o brotes que pueda tener la piel de las patatas. Esto puede evidenciar la presencia de sustancias tóxicas como la solanina, un químico natural que autoprotege al tubérculo de las plagas que, sin embargo, puede conllevar intoxicaciones si se ingiere. Como es muy fácil de detectar, basta con lavar la piel y eliminar las zonas afectadas para poder comer el resto del alimento con tranquilidad.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.