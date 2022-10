Los motivos por los que las patatas fritas cocinadas con piel son más nutritivas

Las patatas fritas son el ejemplo de la magia de las cosas sencillas, y es con unas cuántas patatas, algo de aceite, y sal, tenemos uno de los platos más sencillos, más exquisitos, y más versátiles.

¿Hay alguien a quien no le gusten las patatas fritas? Se trata de uno de esos platos que no conoce ni de edades ni de clases sociales, y es que no hay paladar que se resista al crujir de unas buenas patatas fritas como guarnición o con tu salsa favorita.

Aunque las patatas fritas siempre son un acierto a la mesa, hay formas y formas de prepararlas, y si podemos encontrar diferencias situadas a años luz una de otra dependiendo del tipo de aceite, del tipo de cocción, o de la técnica.

Una de las cosas que solemos valorar poco a la hora de freír patatas es la posibilidad de quitarles o no la piel, ya que normalmente repetimos casi de manera robótica los pasos: pelar - lavar - cortar - freír, y quizás estamos cometiendo algún error.

Más fibras y vitaminas

Aunque acostumbramos a ver patatas fritas preparadas siempre de manera similar, sin piel y bien crujientes, en la hamburguesería Timesburg acostumbran a prepararlas con piel en su receta bautizada como “de la abuelita María Antonia”, y que es todo un éxito del lugar.

Desde esta cadena de hamburgueserías presente en Barcelona y Madrid aseguran que, a pesar de como todos los fritos tienen que ser consumidos con moderación, hacerlo sin retirarles la piel tiene sus ventajas.

“Prepararlas con toda su piel hace que conserven la fibra y eso las hace más digestivas y también más saciantes, lo que hace que comamos menos” - nos explican en Timesburg. Además, la piel contiene vitamina C y otras del complejo B, potasio, fósforo, magnesio, hierro y zinc, por lo que ayudan a mantener el estrés a raya y a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Aunque comerlas con la piel es una manera más nutritiva de hacerlo, primero debes asegurarnos de que esté en buen estado: "Fíjate bien si la piel presenta marcas verdes o brotes porque eso significará que puede contener sustancias tóxicas, en este caso solanina, un químico presente de forma natural en la patata que le sirve para protegerse de las plagas, pero que si se ingiere puede provocar una intoxicación. Para eliminar la solanina basta con lavarla bien y cortarle estas partes", aseguran desde Timesburg.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.