Mercadona lanza el sustituto del café sin azúcares añadidos que arrasa entre los expertos en nutrición

El café es una bebida aromática con cafeína que a lo largo de los años ha demostrado diversos beneficios para la salud. Y, claro está, Mercadona se hace eco de ello en sus decenas de supermercados, repartidos a lo largo y ancho de la geografía española.

Sin embargo, ahora lo hace bajo su marca de alimentación estrella, esto es, Hacendado. Aunque, a diferencia de lo que se suele pensar, su presentación es completamente distinta a lo que se suele conocer, normalmente servida en taza. La novedad de la empresa valenciana responde al nombre de Mocaccino que, para quien no sepa de qué se trata, no es otra cosa que una mezcla café con leche enriquecida y proteínas.

Hacendado fusiona el chocolate y el café en una misma bebida

Aporta más de 80 mg de cafeína y 20 gramos de proteína por envase, lo que supone unos 280 gramos en total por botella. Otro punto a tener en cuenta es que se incluye dentro de la gama +Proteínas, que allá por el año 2019 lanzó la cadena de supermercados presidida a día de hoy por Juan Roig, y en la que, además, se incluyen otros productos como yogures, batidos o leche enriquecida con este macronutrientes.

De lo que no cabe duda es que las proteínas llevan tiempo aupadas como el nutriente de moda. Sobre todo entre quienes buscan aumentar la musculatura y perder peso. Asimismo, contribuyen a reponer el músculo consumido durante el día. A todo ello se le suma la capacidad regenerativa que algunos consideran que ayuda a acelerar el metabolismo y con ello la quema de grasa.

Además, entre sus ingredientes se encuentra el cacao, por lo que también gustará a los amantes del chocolate. En cuanto a su precio, es de 1,35 euros por envase. En cuanto a su óptimo estado de conservación, se recomienda mantener refrigerado a una temperatura entre 1°C y 8°C, y agitar muy bien antes de ingerir.

¿Cuántas tazas de café se pueden tomar como máximo al día?

Según varios estudios presentados en la 71º sesión científica anual del Colegio Americano de Cardiología, la cantidad ideal estaría entre las dos y las tres tazas diarias. En esta dosis, se asocia con un menor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y ritmos cardíacos peligrosos, así como con una mayor esperanza de vida.

En este sentido, los investigadores opinan que estos análisis, los más amplios realizados hasta ahora sobre la cuestión, solidifican la evidencia de que el café no se relaciona con la aparición o el empeoramiento de enfermedades cardíacas y que, de hecho, tiene efectos protectores para el corazón.

