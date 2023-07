Estos son los pedidos más extraños realizados en McDonald's.

La clásica Big Mac, la Grand McExtreme, un McWrap o unos nuggets son algunos de los pedidos clásicos que los clientes de esta franquicia de comida rápida. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de pedidos que suelen ser un poco atípicos y que han sido desvelados por algunos empleados del McDonald's.

Algunos de estos encargos son tan surrealistas que ni los propios trabajadores han sabido reaccionar ni qué hacer en esos momentos, tal y como informan des Quora y Reddit.

Patatas fritas cortadas por la mitad

Un usuario de Reddit aseguró que una mujer le pidió que sus patatas fritas tenían que estar cortadas por la mitad. "Tuve suerte de que solo quisiera un menú pequeño, pero aun así dejé una sin cortar", asegura el cliente en la plataforma.

Patatas fritas Todd Patterson

Una caja vacía

A Turner, un empleado de la franquicia, le llegó un pedido, pero no uno normal, si no uno completamente diferente. "Recibí un pedido de una triple hamburguesa con queso, excepto una cosa, que no llevaba carne, ni queso, ni pepinillos, ni cebolla, ni ketchup, ni mostaza. Y sin pan".

Al darse cuenta de que el pedido no tenía sentido, decidió llamar al cliente al mostrador para preguntarle si había habido algún problema. El cliente frunció el ceño y aseguró: "Deme una caja vacía de una triple hamburguesa con queso".

Hamburguesa McDonald's Getty Images

Una patata entera

Otro usuario de Quora, y empleado de McDonald's, aseguró que un cliente le pidió una patata entera. Al principio creía que era una broma porque ya había recibido pedidos similares, pero cuando le preguntó al cliente, vio que hablaba en serio.

El empleado le comentó que era imposible porque las patatas ya llegaban cortadas, esto hizo que la señora se enfadara y le gritara al empleado que ser iría al Burger King.

Patata Getty Images/iStockphoto

Un sandwich de pepinillos

Ganesh Satyanarayana, antiguo trabajador de la franquicia, aseguró en Quora que una señora llegó al mostrador y le pidió un sándwich de pepinillos.

"Le preparé el sándwich de acuerdo con su pedido y vi como lo devoraba. Terminó de comer, me dio las gracias y se fue. He servido a muchos clientes antes que a ella y muchos después, pero hasta hoy nunca me olvidaré de su extraño pedido", informa el cliente.

Pepinillos David Kadlec

Una hamburguesa recubierta de mermelada de fresa

Otro empleado ha asegurado en Quora que una señora le pidió una hamburguesa, en concreto, un McChicken, envuelta en mermelada de fresa.

Al empleado le pareció raro, sin embargo, sus compañeros aseguran haber probado esta curiosa mezcla y estar encantados. "Algunos de mi equipo lo han probado en sus descansos, y a algunos realmente les gusta", asegura el trabajador.

Mermelada de fresa Getty Images/iStockphoto

Nuggets crudos

Un empleado aseguró en Reddit que una mujer le pidió tres bolsas llenas de nuggets de pollo sin cocinar. Y, después de una larga conversación con el cliente y el gerente, la mujer les confesó que su hijo era "extremadamente exigente y que eso era lo único que comía".

Nuggets crudos Getty Images/iStockphoto

Claras de huevo escalfadas

Chelle Gordon, usuaria de Quora y ex empleada de McDonald's, aseguró que un hombre insistió en que le sirvieran claras de huevo escalfadas. La empleada llamó a la gerente porque no sabía qué hacer en esa situación.

Esta le dijo al cliente que era imposible, ya que, "no está en el menú y no tenemos a nadie entrenado para separar los huevos. No tenemos forma de cronometrarlo, por lo que no sabríamos cuando está hecho". El cliente se fue insatisfecho. "Es comida rápida, no un restaurante gourmet", aseguró Gordon en la plataforma.

Huevo escalfado Getty Images/iStockphoto

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.