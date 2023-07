Los trucos para saber si un whisky es original: del sonido al código de barras

El whisky, además de ser una de las bebidas alcohólicas más antiguas, es también una de las más falsificadas en todo el mundo, tanto que en ocasiones te puede surgir la duda de si realmente tenemos delante la bebida que creemos.

Estas bebidas suelen ser falsificadas con agua, etanol y colorante de caramelo, con el objetivo de no alterar mucho el sabor. Pero hay varios trucos que te harán salir de dudas y saber si realmente el whisky es verdadero o no sin necesidad de abrir la botella.

Cinco claves para identificar un auténtico whisky

1. Hay que fijarse bien en la etiqueta del producto. Debe ser de buena calidad, con relieves y algunas pegatinas.

2. Al abrir la botella la tapa debe sonar, si no ocurre esto, muy probablemente la bebida sea falsa.

3. Escanear el código de barras que aparece en el producto para verificar que es verdadero.

4. El líquido de su interior no debe tener ningún tipo de partículas en el fondo.

5. El sonido, es decir, si sostienes una llave u otro objeto y golpeas lentamente la botella, va a sonar de una manera, si al agitarlo, y, una vez que se hayan disipado las burbujas suena de otra forma, el whisky es falso. Solamente los verdaderos vuelven al sonido original.

Otras curiosidades sobre el whisky

No se sabe con exactitud en qué año surgió esta bebida, pero los inicios se remontan al año 1608, cuando el rey James otorgó a Sir Thomas Phillips, el creador de The Old Bushmills Distilery, la primera licencia para destilar whisky en la historia.

La palabra "whisky" procede del latín "aquavitae", que significa 'agua de vida', ya que para ellos era una bebida sagrada. Por cada habitante en Escocia hay 4 barricas de whisky envejeciendo, y se exportan unas 40 botellas de whisky cada segundo.

Según afirma la CNN, la botella de Whisky más grande del mundo mide 1,80 metros y tiene una capacidad de 311 litros. Obtuvo el récord mundial Guinness en septiembre de 2021.

Existe una pasta de dientes con sabor a whisky, se conoce como Jigger Bourbon Whisky y tiene un coste aproximado de 2 €, al igual que hay preservativos con este mismo sabor.

