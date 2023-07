Cómo enfriar rápido la cerveza en 5 minutos si te pilla en la playa o la piscina este verano

No es ningún misterio. En España, la cerveza se toma fría sea cual sea la época del año, pero especialmente en verano, y es que aunque parezca una obviedad no ocurre lo mismo en algunos países vecinos, como es el caso de la pinta tibia propia de Reino Unido. Sin embargo, ocurre todo lo contrario en el caso de los estadounidenses, a los que les gusta esta bebida fermentada casi hasta el punto de congelación y, además, que esté servida en una taza helada.

Sin embargo, hasta que la tecnología no haga su magia, todavía no se ha conseguido inventar un microondas de frío que consiga bajar la temperatura a los ingredientes de la misma manera que consigue hacerlo este aparato con calor, como es el caso del microondas. En resumidas cuentas, no queda otra que recurrir a algunos trucos infalibles si estás en la playa o en la piscina y te apetece tomar una cerveza fresquita. Toma nota.

Cómo hacer que la cerveza se enfríe en 5 minutos

La manera más fácil y rápida de enfriar la cerveza es meter la bebida en un recipiente que deberás llenar con agua y al que añadirás hielo y sal. Una vez hecho esto, habrá que removerlo todo bien y en cinco minutos tendrá tu cerveza lista para disfrutar. Ahora bien, cabe señalar que cuantas más bebidas metas, más lento será el proceso, por lo que lo recomendable es hacerlo en pequeñas tandas.

Si te pilla en casa, otra forma de enfriar la cerveza de una manera rápida es utilizando simplemente agua y papel de cocina. Empapa el papel de cocina con agua y un poco de sal, envuelve la lata o botella que quieras enfriar y métela al congelador. En tan solo 10 minutos tienes en tu cerveza fía. En lo que viene siendo preparar el picoteo.

Esta es la mejor cerveza según la OCU



La cerveza ocupa un hueco de especial relevancia en las preferencias de los españoles, especialmente en el verano, cuando se convierte en el refresco favorito a la hora del aperitivo. De hecho, los españoles somos el décimo país del mundo en consumo de esta bebida, según informa El Español, con unos 80 litros de cerveza per cápita al año.

De todas las marcas comparadas en la herramienta diseñada por la OCU, la más cara es la lata de Heineken (0,76 céntimos) y cuenta con 67 puntos de calidad, seguida de la Cruzcampo Pilsen (0,72 céntimos) que, sin embargo, obtiene la nota de calidad más baja con 60 puntos. Otras cervezas que ocupan posiciones bajas del ranking son la Steinburg de Mercadona, la alhambra o la Saerbrau de Carrefour.

#Alimentación Analizamos 17 cervezas clásicas en lata tipo Lager: buenos resultados en general, aunque también significativas diferencias entre ellas.

🍺Descubre las mejores cervezas del análisis⬇️https://t.co/19Ct8EZXux — OCU (@consumidores) July 4, 2023

Sin embargo, la OCU sitúa en el primer puesto en relación calidad-precio a la cerveza Aurum, de 0,30 céntimos y con 70 puntos de calidad. Sin tenemos en cuenta únicamente la calidad, la ganadora es la cerveza Xibeca, de 0,62 céntimos. La más barata sería la cerveza Karlsquell de Aldi, que se vende a 0,29 céntimos.