Los frutos secos que siempre deberías conservar en la nevera para que duren hasta seis meses (y no lo estás haciendo)

Para tomar entre horas, para preparar salsas, como ingredientes en nuestras ensañadas... los frutos secos, además de alimentos deliciosos y saludables, son el complemento perfecto para nuestros platos que siempre tenemos que tener a mano.

Avellanas, almendras, nueces, anacardos, pistachos... seguro que tú también tienes en mente cuáles son tus frutos secos favoritos y seguro que no te falta una bolsa en casa para picar entre horas o para esas recetas donde sabes que le aportan un plus de categoría, aunque es bastante probable que no los tengas conservados como se merecen.

Las nueces son el fruto seco favorito de los consumidores españoles y además de tratarse de un alimento saludable con innumerables beneficios para la salud, se trata de un ingrediente de lo más versátil en nuestras recetas, aunque desde Nueces de California nos advierten de cuál es la manera correcta de conservarlas para que nos duren hasta 6 meses. Y por supuesto no es la manera en la que lo estás haciendo.

Las nueces, en la nevera o en el congelador

"¿Sabías que las nueces se conservan mejor en la nevera? Cerradas herméticamente y guardadas en un lugar fresco, así es como las nueces se mantienen crujientes, frescas y conservan su delicioso sabor hasta 6 meses", aseguran desde Nueces de California, donde confiesan que, si las metemos en el congelador, nos pueden durar hasta un año entero conservando sus propiedades.

Para ello, lo ideal es conseguir un tarro de cristal hermético donde podamos meter nuestras nueces para conservarlas en el frigorífico y así tener siempre a mano y en perfecto estado nuestra ración diaria, ya que con tan solo un puñado de nueces al día conseguimos la cantidad diaria recomendada de Omega 3.

Propiedades de las nueces

Se trata de un alimento rico en vitamina B y E, además de ser una fuente de potasio, magnesio, fibra y fósforo y zinc. Las nueces aportan ácidos grasos poliinsaturados, en especial el Omega-3, lo que ayuda a reducir riesgos coronarios.

La Unión Europea reconoce las propiedades saludables de las nueces y afirma que un puñado de nueces (30 g) al día contribuye a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos, aportan energía, ayudan al tránsito intestinal y relaja los músculos.

Por cada 100 gramos las nueces aportan:

Calorías: 645 kcal.

Hidratos de carbono: 13,71 g.

Grasas: 65,21 g.

Proteínas: 15,23 g.

Fibra: 6,7 g.

