Este es el palomitero de microondas para disfrutar de tardes de cine sin salir de casa

Cuando llega el invierno, el plan de manta, sofá y película se convierte en uno de los más ansiados. Es la mejor forma de huir del frío que asola España estos meses, ahorrar algo de dinero y, lo más importante, de descansar después de semanas frenéticas de trabajo. Por no hablar de que es la excusa perfecta para ponernos al día con las mejores series de 2023 según The New York Times de las que ya habla toda la oficina.

Y, ya que nos ponemos, que no falten las palomitas, pero caseras, de las que se hacen en 10 minutos en el microondas para asegurar que son saludables a la par que ricas. Eso sí, para lograrlo, hay que contar con una herramienta básica que ya ha conquistado a muchos en Amazon, el palomitero de silicona, que nos permite disfrutarlas en su mejor versión.

La forma más fácil y rápida de hacer palomitas en casa

El palomitero de Lékué. Amazon

Fabricado con silicona platino para que podamos usarlo sin miedo, el palomitero de Lékué ya es uno de los favoritos de Amazon: supera las 12.000 valoraciones y roza las cinco estrellas doradas, con un 4,6 de nota media (¡sobre cinco!). Se lo debe a las buenas prestaciones que ofrece, empezando por la forma de preparar palomitas de maíz de forma rápida, saludable y siempre al gusto del comensal.

Y es que, solo hay que desplegar el bol y añadir de 50 o 100 g de granos de maíz (hay las líneas de referencia indicadas en el bol). Después, añadir una cucharada de aceite para que queden jugosas y, si quieres, una pizca de sal o de algunas de las especias favoritas de los más pequeños.

Por último, solo queda cocerlas en el microondas a máxima potencia (800W) durante 3 o 4 minutos... ¡y palomitas perfectas listas!

Cabe destacar que su tamaño es ideal para compartir entre dos o tres personas, por lo que, si somos más, habrá que prepararlas en varias tandas. Eso sí, nos dará la oportunidad de apostar por diferentes recetas y descubrir cuál es nuestro favorito. Y, una vez utilizado, solo tenemos que meterlo en el lavavajillas y, ya seco, plegarlo hasta formar un disco plano para que no ocupe mucho espacio en casa.

