Dónde se coloca el pan en la mesa y otras claves de protocolo imprescindibles

No siempre fue así, pero hoy en día, compartir mesa va mucho más allá del mero hecho de alimentarse. La mesa es, al fin y al cabo, un símbolo de poder a veces político o económico, dependiendo del entorno y del grupo que se reúne en torno a ella. En definitiva, es un indudable instrumento de comunicación que debe llevar a cabo un protocolo social para que todas las piezas encajen y la convivencia fluya de la manera correcta.

Existen unas normas mínimas de comportamiento, etiqueta y saber estar cuando nos sentamos en una comida con otras personas (sea cual sea el objetivo de ésta), que nos ayudarán a proyectar una buena imagen. Como explica Ángeles Sánchez, experta en eventos boutique, imagen y protocolo, "alguien dijo que 'la mesa grita tanto que no se escucha'. Esto significa que la mesa es el lugar en el que realmente podemos conocer a una persona respecto a su comportamiento, su educación y su saber estar".

Qué hacer antes de sentarse a la mesa

Aunque las normas varían en función del país y la cultura del lugar en el que se celebre la reunión social (a las que debemos adaptarnos en cada caso), hay una serie de premisas en función del objetivo que se persigue. Antes de empezar, debemos conocer y saber utilizar los distintos elementos de la mesa; conocer y saber actuar en función de las normas de comportamiento; y flexibilizar y adaptar las formas, usos y costumbres al momento concreto.

Las recomendaciones previas para disponer una mesa y sentarse a ella, según la experta en protocolo Ángeles Sánchez, "empiezan por tener en cuenta el espacio, los comensales, el objetivo de la reunión, si va a ser en interior o en exterior, si tendrá lugar en verano o en invierno, si es formal o informal, el menú, los maridajes… Básicamente, la mesa debe estar impecable, vestida correctamente con un muletón que amortigua los golpes y absorbe los líquidos que pudieran derramarse. El mantel, en términos generales, deberá ser preferiblemente blanco, las servilletas a juego con él, buscando siempre la calidad (algodón o hilo preferiblemente)".

Para vestir la mesa, la sencillez siempre es una buena idea, y el color blanco el más utilizado. Facebook: Lhardy

En la mayor parte de los casos la sencillez es una apuesta segura. "La cubertería de acero o plata, perfecta, y la cristalería lo más sencilla posible para poder apreciar la calidad de los vinos con los que se marida la comida. También es aconsejable la utilización de blondas en hilo o algodón en los platos de pan y de sitio, siempre con la finalidad de disminuir el ruido. Las flores frescas o secas (no de plástico), nunca deben interferir en la buena disposición de los espacios ni la comunicación de los comensales. Si se colocan velas que sea en la cena, que estén encendidas, y que no tengan aroma para no interferir en la degustación gastronómica. Entre un comensal y otro, el espacio mínimo protocolario debe ser de 60-70 centímetros", explica Ángeles.

La etiqueta en la mesa

En la actualidad existen muchos tópicos que vienen de usos sociales en muchos casos desfasados y caducos, que hoy en día carecen de vigor. "Si es una comida formal, siempre deberemos sentarnos donde nos indique el anfitrión; todo esto será variable dependiendo del sitio, del momento, y de los comensales".

Deberemos sentarnos correctamente y erguidos ante la mesa, ni muy lejos ni muy cerca de la misma. No deberemos apoyar los codos mientras comemos, aunque el protocolo sí permite hacerlo entre plato y plato".

Etxeko, el restaurante de Martín Berasategui en Ibiza Getty Images/iStockphoto

Continuando con las normas de comportamiento antes de comenzar a comer, la experta nos recuerda que "nunca se empieza a comer hasta que todo el mundo está servido. Las personas que presiden la mesa son las primeras en comenzar. La mano libre no se esconde nunca bajo la mesa, y los alimentos se van cortando a medida que se degustan".

No está bien rechazar un plato que nos ofrecen, salvo por motivos justificados como alergias, enfermedad o religión.

En la mesa, tampoco se deben tomar medicinas que se disuelvan en agua ni tomar el café o la infusión sin sacar la cucharilla de la taza. Nuestra indumentaria es fundamental, y debe adaptarse al momento", comenta Ángeles.

La disposición y el uso de los elementos presentes en la mesa

Puesto que la mesa podrá adquirir distintas formas de acuerdo al número de comensales, el espacio, el objetivo de la reunión, etc., los elementos que aparecen en ella tienen su lugar y su explicación. En este sentido, sólo deben colocarse sobre la mesa los elementos que realmente van a utilizarse. El resto de las cosas sobran, exceptuando algún pequeño detalle decorativo o floral. En protocolo, la máxima es "menos es más".

En protocolo, la máxima debe ser siempre 'menos es más'. Getty Images

La mantelería debe ocupar toda la mesa y colgar a ambos lados unos 35 centímetros. Es aconsejable que la forma del mantel sea la misma que la de la mesa. La servilleta deberá ir al lado izquierdo del plato, y una vez usada se colocará discretamente sobre las piernas. Respecto a la vajilla, siempre va en primer lugar el bajoplato, puesto que su objetivo es proteger el mantel y servir de base para el resto de la vajilla. Nunca se retira.

Una de las grandes dudas hace referencia al lugar en el que está indicado colocar el platillo del pan. Pues bien, como explica nuestra experta, el pan debe ir siempre a la izquierda del bajoplato, y la mesa debe estar montada en el momento de recibir a los invitados. Los cubiertos se utilizarán siempre desde afuera hacia dentro, y nunca vuelven al mantel una vez se han comenzado a utilizar. Una vez hemos terminado de comer, dejaremos los cubiertos, cuchillo y tenedor, sobre el plato. Las púas del tenedor deben estar hacia arriba, en perpendicular o paralelo al borde de la mesa, en una posición aproximada a las seis y media.

Las copas deben ser lo más sencillas posible para poder apreciar la calidad d elos maridajes. iStockPhoto

Para finalizar con esta serie de consejos básicos de protocolo en la mesa, las copas se disponen frente al plato, centradas y hacia la derecha siguiendo este orden: copa de agua, copa de vino tinto, y copa de vino blanco. Siguiendo con al disposición de la vajilla, la copa de licor le seguiría, pero sólo se pone cuando se sirve el licor. La copa de champán deberá disponerse detrás de todas las copas.

