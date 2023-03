El lenguaje de los cubiertos: todo lo que puedes comunicar según la manera en que los dejes sobre el plato

Lo de la cubertería a la mesa es un arte que, si bien lo tenemos interiorizado, nos encanta hacernos los entendidos y desplegar todos nuestros conocimientos sobre protocolo de cubiertos, pero que si no tenemos muy claro, se puede convertir en nuestra peor pesadilla al sentarnos a la mesa.

Seguramente ya tengas claro cuál de los panes que tienes alrededor de tu plato es el tuyo, que el orden de los cubiertos es de fuera hacia dentro, o cuál es el tenedor del pescado o cuál el de la carne, pero, ¿tienes claro lo que es el lenguaje de los cubiertos?

Según la posición en la que dejes los cubiertos sobre el plato cuando comes en un restaurante, puedes lanzar al camarero hasta cinco mensajes diferentes: que estás en una pausa, que has terminado, que estás listo para el siguiente plato, que te ha gustado o que no.

Los cinco mensajes del lenguaje de los cubiertos

Probablemente en tu día a día dejas los tenedores como buenamente te parece cuando terminas el plato o cuando ya no quieres más, aunque es probable que, si conoces el lenguaje de los cubiertos, especialmente cuando estás en público, tengas en cuenta cuál es la posición exacta de estos respecto al plato para ser más claro.

Si ya has terminado el plato, los cubiertos se deben estar perpendiculares a la mesa, sin que el mango toque esta, y paralelos entre ellos. Es decir, como dejarías colocados unos palillos chinos antes de empezar a comer, pero sobre el plato.

En el caso de que estés haciendo una pausa y buscando un hueco para continuar, los cubiertos deben estar sobre el plato, sin que los mangos toquen el mantel, y formando un ángulo de 90º con la punta el tenedor y la punta del cuchillo.

Si lo que quieres pedir es el siguiente plato, entonces tienes que colocar los cubiertos cruzados en medio del plato en forma de cruz, haya o no comida en el plato.

Cuando la comida te ha encantado y quieres hacérselo saber al equipo del lugar sin necesidad de usar las palabras, entonces debes colocar los cubiertos en paralelo entre ellos y al borde de la mesa. Es decir, igual que cuando quieras comunicar que es terminado, pero de manera horizontal.

Si, por el contrario, no te ha gustado nada la comida y quieres comunicarlo, entonces debes dejar los cubiertos como cuando quieres indicar que estás en una pausa, pero metiendo la punta del cuchillo entre los dientes del tenedor.

