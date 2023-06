Consejos para que los tápers te duren más tiempo, cómo limpiarlos y qué marcas son las mejores

Si algo hay que tener en la cocina es limpieza y conciencia de aprovechamiento. Para cumplir este objetivo, los tápers de todo tipo son el aliado perfecto. Aunque los más higiénicos sean los de cristal, es cierto que son demasiado pesados, además de que corren el riesgo de romperse con el trajín diario.

Por eso, porque son imprescindibles en la cocina de aprovechamiento (esa que aboga por no desperdiciar ni tirar ningún alimento), vamos a contarte cómo conservarlos el máximo tiempo posible cumpliendo su misión de la mejor manera.

Además de cumplir su función apilados en la nevera y por distintos tamaños, los tápers son los utensilios de cocina más viajeros, por lo que debemos tenerlos siempre a punto para llevar el almuerzo de casa a la oficina (o donde se tercie).

El frotar se va a acabar

Con los tápers de plástico olvídate de los estropajos de nanas, o aquéllos que al frotar levantan en exceso el material. Para conservarlos el máximo tiempo posible, y que incluso puedan pasar de generación en generación, acuérdate de utilizar siempre una esponja o bayeta suave a la hora de pasarlos por el agua.

Otro consejo que debes mantener siempre presente es no utilizar nunca agua hirviendo en su interior, ni tampoco alimentos excesivamente calientes, puesto que harán que su estructura se pandee y, con el tiempo, la tapa acabará por no encajar herméticamente. El agua que utilices para limpiarlos, que sea mejor templada que ardiendo (aunque pueda parecerte que así se irá mejor la suciedad, es un 'fake').

Para lavar los tápers de plástico, siempre es mejor utilizar esponjas suaves iStockphoto

Para finalizar con el momento de la conservación a largo plazo, acuérdate de enjuagarlos debidamente siempre después de cada uso. Si lo haces de forma inmediata, le estarás añadiendo años de vida a tus envases de almacenaje de alimentos.

Si optas por 'abandonarlos a su suerte' hasta que llegues a casa, la suciedad se habrá impregnado en su material poroso de tal manera, que te verás obligado a llevar a cabo una limpieza más agresiva. Entonces, entramos en bucle y volvemos al punto 1, ese en el que hemos hablado de no frotar con estropajo para no deteriorar nuestros tápers.

Tips para dar en el blanco

A continuación, vamos a darte una serie de tips que te ayudarán a mantener tus envases de almacenaje limpios y blancos, (casi) como recién comprados.

El primer truco que nunca falla tiene dos modos de aplicación. El producto estrella es el bicarbonato. Con él, podemos llenar el táper con agua tibia, echar una cucharada para que se disuelva, y mantenerlo 24 horas a remojo para que la suciedad desaparezca del todo.

Otra manera de usar el bicarbonato para la higiene de estos envases de plástico es mezclar un par de cucharadas con un poco de agua tibia, y hacer con la mezcla una especie de pasta blanca. Después, la untamos por todo el interior del táper, la dejamos actuar unos minutos, y la enjuagamos con abundante agua templada.

Para blanquear un táper y que quede como nuevo, nada mejor que el bicarbonato o el vinagre Getty Images

Un resultado parecido es el que proporciona el vinagre de manzana. A sus propiedades antibacterianas, suma su efecto blanqueador. Este producto puedes utilizarlo como limpieza de choque una vez por semana.

Aún así, si ves que no se han eliminado del todo los tintes del alimento que ha portado en su interior, puedes efectuar una doble limpieza, primero con vinagre o bicarbonato y después en un programa normal del lavavajillas.

¿Y qué pasa con la grasa?

Otra manera fundamental de que nuestros tápers se mantengan como nuevos por más tiempo tiene que ver con eliminar los restos de grasa de su interior. Para ello, aparte del mítico KH7 y productos similares, tenemos como aliado el limón. Hacer un zumo con dos limones, y dejarlo a remojo con un poco de agua durante 4 horas disolverá esa sensación aceitosa de sus paredes.

La sal es capaz de neutralizar olores y absorber la grasa de nuestro táper iStockphoto

Una vez hemos limpiado nuestro táper con cualquiera de estos trucos infalibles, reforzaremos el resultado final si los guardamos, ya secos, con un buen puñado de sal gruesa en el fondo para terminar de eliminar olores y los restos de grasa que queden. Esta misma operación puedes realizarla con café molido, aunque su aroma es más intenso y puede que deje su estela en el táper. La sal, sin embargo, neutraliza cualquier atisbo de olor.

Que corra el aire

Cuando nos enfrentamos al momento secado de nuestros táper, ya limpios, olvídate de pasarle el trapo de cocina, puesto que por muy limpio que parezca, estará lleno de microorganismos que se adhieren al material poroso y pueden contaminar el envase cuando añadas algún alimento.

Almacenar los alimentos en tápers perfectamente desinfectados es fundamental iStockphoto

Lo que recomiendan los expertos es siempre dejar que se sequen al aire, sin ninguna intervención externa. Aún así, si tienes prisa por que se sequen, guardarlos o llevártelos, puedes utilizar papel de cocina limpio.

Para finalizar con los consejos, pedir que no te olvides de la tapa. Los buenos tápers llevan incorporada una tapa hermética para que los alimentos no se derramen, pero en ocasiones nos olvidamos de su limpieza exhaustiva. Al tener gomas y recovecos varios, la tapa requiere una limpieza más escrupulosa. Seca la goma por separado del plástico, y después vuelve a colocarla. Quedará como nuevo.

Los que más nos gustan

Por lo que respecta a las mejores marcas de tápers, resulta difícil elegirlas puesto que existe en el mercado una gran variedad. Por supuesto, no vale todo, y lo más importante es que comprobemos que el táper de plástico que compramos no tiene BPA, una sustancia química presente en algunos plásticos que resulta especialmente nociva.

El mejor será aquél que resulte resistente, que ofrezca la posibilidad de poder apilarlo en la nevera (o fuera de ella, dependiendo del alimento), que tenga varios compartimentos para que los sabores no se mezclen, que tenga una tapa hermética 100%, que sean aptos para microondas y para lavavajillas.

Nuestros favoritos, por orden de preferencia, son de las marcas Lékué, Fosa, Umami, Tupperware y Beeptrum.

A la hora de elegir un táper, hay que comprobar que no contiene BPA, sustancia química nociva iStockphoto

Los tápers de Lékué son perfectos para llevar el almuerzo a la oficina porque admiten hasta líquidos muy líquidos, sus diseños se acoplan unos con otros de una manera espectacular, y llevan una goma exterior de silicona que los abraza para mayor seguridad. Su best seller es el Lunch Box To Go, a prueba de fugas, de plástico orgánico resistente y con unos diseños maravillosos.

Por lo que respecta a Fosa, destacamos su sistema revolucionario patentado de recipientes de envasado al vacío, para almacenar alimentos líquidos o sólidos. Gracias a ello, mantiene los productos que contiene frescos, y en perfecto estado de conservación.

Envases 100% originales

Umami es la tercera marca de tápers que os recomendamos, y de ellos destaca su espectacular diseño estilo japonés. Sus fiambreras con bandejas de diferentes tamaños son un top ventas e incluyen tapas herméticas y cubiertos. Un formato to go perfecto para transportar los alimentos en las mejores condiciones.

A la hora de elegir un táper para el almuerzo en la oficina, mejor que tenga compartimentos iStockphoto

En una selección de los mejores tápers del mercado no podía faltar un clásico como los americanos Tupperware. Especialmente interesantes son sus líneas Recycline y Eco+, responsables con el medioambiente. Solo utilizan materiales de calidad para una larga durabilidad y trabajan en el reciclaje de los tápers desechados.

Para finalizar, la curiosidad de Beeptrum, colección de envases de silicona para el almacenamiento de alimentos que pueden guardarse plegados cuando no se usan, para que ocupen el menor espacio posible.

