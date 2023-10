El truco para que la carne quede más tierna que ya hacía tu abuela

No siempre podemos comprar la mejor carne o no siempre nos venden lo que creíamos haber comprado (en España, como en otros países, se vende mucha carne que no sabe a nada). Puede que esos filetes no sean ta buenos como pensábamos y, básicamente, no estén tiernos. Esto, lo de la ternura, es fundamental si hay peques en casa.

Si de conseguir que la carne esté más tierna ya hemos visto que podemos usar bicarbonato sódico, sí, el toda la vida, ese que siempre anda por casa. Ya sea con marinado o con lavado, lo que hace es suavizar los tejidos musculares de la carne. Cuando se le añade a la carne cruda reacciona con los lípidos y proteínas de la carne. Esto provoca que la carne se divida en fibras más suaves y fáciles de masticar.

Nuestras abuelas usaban ya el bicarbonato sódico, pero seguramente no para ablandar la carne. Ellas utilizaban otro truco: empapaban los filetes en leche antes de empanarlos. Y funciona. Si queremos asegurarnos de que la carne esté tierna es la mejor opción. Macerar la carne en leche durante unas horas antes de su preparación, además de que no altera para nada su sabor, permite ablandarla, explican en Lekue.

¿Cómo hacer para que la carne se ablande rápido?



Es sencillo. En una fuente amplia, donde quepa el filete extendido, echamos suficiente leche para cubrirlo. Y ahora tiempo. Para que el efecto de la leche se note, la carne debe estar unas 2 horas sumergida.

Pasado ese tiempo, lo que hacemos es escurrir el filete. Para asegurarnos, nos ayudamos con papel de cocina o una servilleta de papel. En este punto ya podemos usar la carne como más nos apetezca.

Nuestras abuelas empanaban ese filete y a freír. Es decir, lo pasaban por harina, luego por huevo y, por último, por pan rallado. Luego, a freírlo en abundante aceite.

Hay quien prefiere macerar la carne con limón. Es otra manera de ablandar la carne sin químicos y de una forma sencilla. De hecho, en Lekue recuerdan que se puede macerar la carne en zumos de frutas, en vinagre de manzana o incluso en cerveza. Pero hay que tener presente que, en este caso, estos jugos sí que pueden alterar el sabor de la carne.

Propiedades de la carne

Aunque el consumo de carne está hoy en discusión (especialmente si es roja y poco hecha), la carne es una fuente importante de proteínas. Dentro de las vitaminas y proteínas de la carne aporta en mayor proporción B6 y B12, además de vitamina A.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.