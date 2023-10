Pizza blanca de alcachofa: una receta inspirada en una de las mejores pizzerías que puedes hacer por poco precio

Las pizzas caseras nos dan la libertad de poder hacer las mezclas que queramos y a nuestra manera. Posiblemente, si te decides a disfrutar de esta comida, vas a recurrir a lo básico con los ingredientes que más solemos probar o ver por redes sociales.

A veces por falta de ideas o por no querer arriesgarnos, no probamos mezclas más complicadas para disfrutarlo bien y no arrepentirnos. Esta combinación de alcachofas y champiñones probablemente no estaría entre tus primeras decisiones a la hora de completar una masa de pizza, pero aunque suene raro, te aseguramos que es una auténtica delicia.

Y no solo es cuestión de gusto personal, sino que es una inspiración de la pizzería de los Fratelli Figurato, que se encuentra dentro del ranking mundial 'Top 50' pizza, con su oferta de 'Capricciosa Differente' con salsa de tomate, mozzarella, aceitunas negras, seta salteadas, alcachofa a la brasa, prosciutto cotto, aceite de oliva virgen extra Guglielmi Biologico y albahaca.

Esta versión que te proponemos es algo más sencilla y también bastante más barata, para que pruebes una de las mejores pizzas del mundo a tu manera, como si fuera de restaurante pero sin salir de casa.

Ingredientes para hacer una pizza blanca

Las raciones de esta pizza se determinan a tu gusto, puede ser individual o para dos personas, pero esto son los ingredientes básicos que te harán conseguir un resultado similar a la 'Capricciosa Differente', aunque puedes adaptarlo a tu gusto.

1 masa rectangular. Precio aproximado 1,38 euros

​300 g de alcachofas en aceite. Precio aproximado 1,65 euros

​3 champiñones. Precio aproximado 1 euros

​4 ramitas de perejil. Precio aproximado 0,85 euros

​40 g de parmesano. Precio aproximado 1,89 euros

​1 diente de ajo

Cómo hacer una pizza de alcachofa

Precalienta el horno a 250 °C en posición de pizza. ​Reserva unas cuantas alcachofas y tritura el resto con su aceite y el ajo. Lava los champiñones ​Desenrolla la masa de pizza. Pínchala con el tenedor y hornéala unos 8 minutos, hasta que veas que se esté dorando por debajo. ​Extiende la crema de alcachofa sobre la pizza. Corta los champiñones en láminas. Repártelos sobre la pizza con las alcachofas reservadas. Esparce por encima el perejil y el parmesano.

Propiedades de los champiñones

Los champiñones son uno de los hongos más populares de la alimentación mediterránea, además de un gran aliado para la salud. Son bajos en calorías, tienen un alto contenido en fibra, vitamina B2, B3, B1 y ácido fólico, que favorecen el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Son una fuente de potasio y selenio, que contribuye a regular la presión arterial, por lo que puede ser bueno para la prevención de infartos y favorable para mantener el buen funcionamiento de las tiroides y ayudar a fortalecer el sistema inmune. También es rico en antioxidantes que protegen frente a los radicales libres, responsables del envejecimiento y de los daños celulares.

Propiedades de los champiñones por cada 100 g:

Calorías: 33 kcal

​Hidratos de carbono: 0,54 g

​Proteínas: 4,25 g

​Potasio: 418 mg

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.